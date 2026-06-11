Um Herausforderungen in den Bereichen Wohnen, Bauspekulation und Mobilität langfristig zu lösen, müsse Graz weniger auf Neubau setzen und stattdessen Bestand, Leerstände und regionale Ressourcen besser nutzen, ist TU-Professorin Aglaée Degros überzeugt. Weiters brauche es rasche Begrünung, kühlende Korridore und mehr Mut zur Umgestaltung, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken.

Zudem wirbt die Expertin in Anlehnung an das in und um die französische Hauptstadt umgesetzte „Grand Paris“-Konzept für ein „Grand Graz“. Demnach sollten Verantwortliche in Stadt und Umland künftige Infrastrukturprojekte ausschließlich gemeinsam planen, verbindende Mobilität stärken und diverse Subzentren vor Ort beleben.

„Fehlendes Denken über Gemeindegrenzen hinaus nirgendwo so ausgeprägt wie in Graz“

Dabei spricht Degros das artverwandte Thema Eingemeindungen bei ihren Ausführungen nicht an. Dennoch taucht es in der Kommentarspalte bald prominent auf – wohl auch, weil die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr erst vor Kurzem die seit Langem schwelende Debatte darüber neu entfacht hatte.

So zeigt sich auch „thesun“ überzeugt: „(Es) wäre allein schon höchste Zeit, die Umlandgemeinden in Graz einzugemeinden. Egal ob Seiersberg, Raaba oder Kalsdorf – das gehört endlich fusioniert. Worauf „joulrich“ meint: „(Das) wird nicht passieren. Außerdem grenzt Kalsdorf nicht mal direkt an Graz, da liegt noch Feldkirchen dazwischen.“ Subjektiver Grund für diese Einschätzung: „Das fehlende Denken über Gemeindegrenzen hinaus, das man früher vielen Bürgermeistern kleiner Gemeinden zurecht vorgeworfen hat, ist heute in der Region nirgendwo so ausgeprägt wie in Graz.“

Daher hält es „joulrich“ für deutlich wahrscheinlicher, „dass Umlandgemeinden in den kommenden Jahrzehnten untereinander fusionieren“ und größere Gemeinden wie Graz per Finanzausgleich mehr Mittel pro Einwohner erhalten, um großangelegte Infrastrukturprojekte umsetzen zu können.

„Man wird zum Punkt kommen, wo Eingemeindung unumgänglich wird“

Anders die Annahme von „SagServus“, wonach die Vergrößerung der steirischen Landeshauptstadt „passieren“ müsse – „nicht heute und nicht morgen, aber man wird zu dem Punkt kommen, wo eine Eingemeindung unumgänglich sein wird“. Da in „ein, zwei, drei Jahrzehnten“ in den östlichen und westlichen Teilen des Stadtgebiets „entwicklungstechnisch kaum mehr was“ möglich sei: „Graz hat jetzt dort schon fast keine Gründe mehr, wo man wirtschaftlich vernünftig was entwickeln kann.“ Und: „Zu hoffen, dass dort die Bauern irgendwann mal wegsterben oder aufgeben, wird wohl auch nicht Sinn der Sache sein.“

Indes konstatiert „Geom38“, dass aus Sicht der Grazer Stadtpolitik Überlegungen über Eingemeindungen nachvollziehbar seien: „Schließlich sind Grenzen zwischen Stadt und Umlandgemeinden mittlerweile optisch sowieso oft kaum mehr zu erkennen.“ Weshalb auch ein entsprechender Ausbau öffentlicher Verbindungen „sinnvoll und notwendig“ wäre. Wobei die Zukunftsprognose scheinbar mit gemischten Gefühlen ausfällt: „(Es) war ja irgendwo absehbar, dass (Groß)Graz irgendwann mal von Gratkorn bis Kalsdorf reichen würde – wünschenswert ist‘s eher nicht.“

„Machen wir Neufeldkirchen draus oder Groß Weinitzen“

Indes wirft „Oberempörungsbeauftragter“ in den Raum: „Was hätten die Bewohner der Umlandgemeinden davon? So wie sich Graz entwickelt hat, bewältigen die meisten von denen ihr Leben inzwischen ohne Berührungspunkte mit der gammeligen Großstadt.“ Die Idee des Users für den Großraum: „Machen wir Neufeldkirchen draus oder Groß Weinitzen und wir wären die aktuelle Stadtregierung los.“

Ganz und gar nicht „gammelig“ dürfte „HaraldR27“ die Murmetropole finden. Denn mit den Stadtentwicklungsmaßnahmen der dunkelrot-grün-roten Rathauskoalition befinde sich Graz „offenbar auf dem richtigen Weg“. Nachsatz: „Der Wähler wird bald entscheiden, ob dieser fortgesetzt werden darf.“