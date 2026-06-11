Rund drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Matilda wird Kaley Cuoco wieder Mutter. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, Schauspieler Tom Pelphrey, teilte die 40-Jährige auf Instagram mehrere Familienfotos und Ultraschallaufnahmen.

Dabei enthüllte das Paar auch das Geschlecht des Babys: Die rosafarbene Füllung einer Torte ließ keinen Zweifel offen. „Eine kleine Schwester ist unterwegs“, schrieb Cuoco zu den Bildern.

Für die Schauspielerin und den aus der Serie „Ozark“ bekannten Pelphrey ist es das zweite gemeinsame Kind. Die beiden sind seit 2022 ein Paar, ihre Tochter kam im März 2023 zur Welt. Cuoco verriet zudem, dass die Schwangerschaft diesmal „etwas holpriger“ verlaufe, die Familie aber sehr dankbar sei.