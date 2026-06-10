Das Trainerteam von Markus Schopp in Hartberg nimmt Formen an. Sargon Duran wird nach eineinhalb Jahren beim SK Sturm zusammen mit Manuel Prietl als Assistenztrainer des Neo-Coaches fungieren.

Der 39-Jährige ist nicht der Einzige, der vom steirischen Rivalen kommt: Christoph Glashüttner fungiert künftig als Athletiktrainer und Performance-Analyst. Für den 37-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Oststeiermark: Von 2019 bis 2024 arbeitete er bereits in Hartberg, nach eineinhalb Jahren in Graz wird er nun abermals für das Schopp-Team arbeiten. Prietl rückt von der Amateur- in die Kampfmannschaft auf.

Damit gibt es erstmals in der Sommer-Übertrittszeit nun auch Transfers von Graz nach Hartberg. Davor hatten die Grazer vice versa Julian Hallwachs für die Zweiermannschaft sowie Torhüter Ammar Helac und Jürgen Heil für die Kampfmannschaft verpflichtet.