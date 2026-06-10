Das Trainerteam von Markus Schopp in Hartberg nimmt Formen an. Sargon Duran wird nach eineinhalb Jahren beim SK Sturm zusammen mit Manuel Prietl als Assistenztrainer des Neo-Coaches fungieren.

Der 39-Jährige ist nicht der Einzige, der vom steirischen Rivalen kommt: Christoph Glashüttner fungiert künftig als Athletiktrainer und Performance-Analyst. Für den 37-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Oststeiermark: Von 2019 bis 2024 arbeitete er bereits in Hartberg, nach eineinhalb Jahren in Graz wird er nun abermals für das Schopp-Team arbeiten. Prietl rückt von der Amateur- in die Kampfmannschaft auf.

Damit gibt es erstmals in der Sommer-Übertrittszeit nun auch Transfers von Graz nach Hartberg. Davor hatten die Grazer vice versa Julian Hallwachs für die Zweiermannschaft sowie Torhüter Ammar Helac und Jürgen Heil für die Kampfmannschaft verpflichtet.

Mehr zum Thema