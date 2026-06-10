Die norditalienische Region Friaul-Julisch Venetien sucht gemeinsam mit den ÖBB nach Lösungen zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs entlang der Alpe-Adria-Strecke. Die Region arbeitet mit den ÖBB an einem Konzept, um in Spitzenzeiten zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen und bei Störungen Ersatzverbindungen sicherzustellen.

Ziel sei es, den stark wachsenden Fahrradtourismus entlang der grenzüberschreitenden Verbindung zwischen Kärnten und Friaul besser zu steuern und Engpässe zu vermeiden, wie die Verkehrsbeauftragte der Region, Cristina Amirante, im Regionalparlament erklärte.

Überlastungen während der Pfingstferien

Amirante betonte, dass vor allem die lokalen Micotra-Züge für den internationalen Verkehr konzipiert seien. Sie verfügten über eine hohe Kapazität für den Fahrradtransport mit rund 200 Stellplätzen. Regionale Züge hingegen seien vor allem auf Pendlerverkehr ausgelegt und verfügten insbesondere an Wochenenden über deutlich weniger Platz für Fahrräder. Daher komme es in der Hauptsaison regelmäßig zu Kapazitätsengpässen.

Anlass der Debatte war ein Vorfall während der Pfingstferien, als es auf der Strecke zu Überlastungen kam. Auslöser waren unter anderem die Umleitung von Fahrgästen eines überfüllten Railjet der ÖBB sowie der kurzfristige Ausfall eines Regionalzugs von Trenitalia. Die Region will nun gemeinsam mit den ÖBB ein Konzept entwickeln, um diese Engpässe aufzuheben. Grenzüberschreitender Fahrradtourismus genießt in Friaul zunehmende Popularität.