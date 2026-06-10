Emma Stein ermittelt

Berlin, Frühling 1913: Emma Steins Vater arbeitet als Hoteldetektiv im glamourösen Grand Hotel „Imperial“ am Wilhelmplatz. Als er krankheitsbedingt ausfällt, übernimmt seine Tochter als bisherige Assistentin alle Ermittlungen hinter den Kulissen und der erste Fall lässt nicht lange auf sich warten. In Suite 204 findet Emma einen millionenschweren Hotelgast tot auf, der angeblich Suizid begangen hat. Doch sie ist sich sicher: Es war Mord. Emma beginnt auf eigene Faust nachzuforschen.

Was zunächst wie ein Eifersuchtsdrama aussieht, führt sie bald zu einem hochbrisanten Erpressungsfall, der einen Rüstungskonzern und die aufziehende Kriegsgefahr betrifft. Während Emma in allerhöchsten Kreisen nach der Wahrheit sucht, wird sie selbst von unbekannten Feinden bedroht und kämpft schließlich nicht nur für Gerechtigkeit, sondern auch um ihr Leben.

Alexander Eden war zunächst Autor der „Harald Schmidt-Show“ und arbeitete lange Zeit als Drehbuchautor, bevor er anfing, historische Kriminalromane zu schreiben. Seine Buchreihe mit dem Privatdetektiv Hardy Engel, der im frühen Hollywood authentische Skandale aufklärt, ist preisgekrönt. Er liebt es, vor Ort zu recherchieren. Aufgrund seiner international arbeitenden Familie war er immer schon viel auf Reisen und mag Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen und Kulturen – und Grand Hotels. Alexander Eden lebt in München.