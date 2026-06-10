Über die „Josst & Ema Consulting & Trading GmbH“ in Steinfeld wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Es sind ein Dienstnehmer und rund fünf Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 52.000 Euro. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und befasst sich mit dem Geschäftszweig der Unternehmensberatung. Geschäftsführer ist Armin Michel Rauter. Als Gesellschafter fungiert zudem Jovica Sajn. Über die konkreten Insolvenzursachen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Im Antrag wird lediglich angeführt: „Es liegt eine Mehrheit von Gläubigern vor, die fälligen Verbindlichkeiten können derzeit nicht bedient werden. Damit sind die Konkursvoraussetzungen gegeben.“

Laut Antrag wird ein Sanierungsplan oder eine Aufhebung des Konkursverfahrens mit Zustimmung aller Gläubiger angestrebt. Gläubigerforderungen können bis zur gerichtlichen Meldefrist am 29. Juni über den KSV1870 oder den Alpenländischen Kreditorenverband angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Silvia Anderwald, Rechtsanwältin in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 13. Juli statt.