Wer sich für die Buddy-Komödie „Le million“ als deutschen Verleihtitel „Ab durch die Mitte – Mit Vollgas durch Paris“ einfallen ließ, zeugt von eher schlichtem Gemüt. Seit dem Erfolg von „Monsieur Claude und seine Töchter“ muss Christian Clavier für jeden Spaß bzw. jede Klamotte herhalten – und der 74-Jährige macht das angesichts der vielen Dreharbeiten in den letzten Jahren bereitwillig. Hier gibt er einen Schlüsseldienstmann, der als Panzerknacker dem ehrgeizigen, aber verzweifelten Bauingenieur Stan (Rayane Bensetti) aus der Patsche helfen soll. Eine Million Euro Schwarzgeld, vorgesehen für den Riesen-Auftrag eines Flughafens, muss zurück in den Firmentresor.

Der Wettlauf gegen die Zeit unter dem Motto „Wer trickst wen aus?“ erinnert in dieser Inszenierung von Grégoire Vigneroin („Der kleine Nick“) eher an eine TV-Komödie mit mauen Gags und Slapstick-Versuchen, die Turbulenz vortäuschen, als an ein veritables Leinwand-Oeuvre. Man würde sich von den Drehbuchautoren mehr Instinkt für Komik wünschen. Selbst in Frankreich kam „Le million“, wo der Film letzten September anlief, nur auf rund 220.000 Besucher.

Die Besetzung kann einiges wettmachen. Hoffentlich bietet die nächste Clavier-Komödie „Oh la la 2“, die Ende August startet, mehr kurzweilige Unterhaltung.

Wertung: ●●○○○