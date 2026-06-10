Fahrzeugbergung in St. Kathrein am Offenegg: Gegen 16 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Kleinbus in St. Kathrein am Offenegg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug von der Straße ab.

Am Kleinbus entstand ein Totalschaden © FF St. Kathrein am Offenegg

Aufgrund des unwegsamen Geländes überschlug sich der Kleinbus, die Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig befreien und alarmierte die Einsatzkräfte. Am Fahrzeug entstand ein Totelschaden.

Die Bergung erfolgte mittels Traktor und Kran © FF St. Kathrein am Offenegg

Gemeinsam mit einer Freundin begab sie sich dann zur Abklärung selbstständig ins LKH Weiz. Die Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg war mit 13 Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz. Mittels Traktor und Kran wurde das Unfallfahrzeug geborgen.