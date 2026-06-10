„I wüll heit anfoch mol mei Rua von dir | Sog, warum meldest di heit garnet bei mir?“ – singt die Kärntner Schlagersängerin Meli Stein in ihrem neuen Lied. Darin geht es um dieses und andere ambivalente Gefühle. Erklärt werden Gedanken und Taten dann im Refrain: „Was soll i tun? I kann nix dafür. [...] Mei i bin holt a Frau“, erklärt die Klagenfurterin musikalisch.

Seit Freitag ist das Lied „Mei i bin holt a Frau“ auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und landete gleich auf Platz 1 in den „iTunes Schlagercharts“. „Ich kanns nicht glauben. Ihr seid ein Wahnsinn! Danke von Herzen“, freute sie sich auf Instagram, als sie sich an ihre Fans wandte. Am Mittwoch um 20 Uhr erscheint zudem das Musikvideo zum Song auf YouTube.

„Dieser Song ist für mich etwas ganz Besonderes, weil er nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich ein neues Kapitel für mich bedeutet“, sagt die Schlagersängerin. „In den letzten Monaten hat sich vieles verändert. Ich bin gewachsen, stärker geworden und habe gelernt, mich selbst neu kennenzulernen. Und genau dieses Gefühl steckt auch in diesem Lied.“ Die Botschaft soll lauten: „Nimm dich selbst und das Leben nicht so ernst!“