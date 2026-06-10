Der „4. Steirische Mixed Ultimate Frisbee Schulcup“ in Graz war für die Spielerinnen und Spieler des Borg Feldbach ein durchschlagender Erfolg. Das Team der Oberstufe setzte sich in den Gruppenphasen, im Achtel- sowie im Viertelfinale durch und stand schließlich dem BRG Klusemann gegenüber. „Mit einer fantastischen Leistung konnten wir das Finale mit 4:3 für uns entscheiden und uns für die Bundesmeisterschaften in Linz qualifizieren“, freut sich Trainerin Kathrin Wartinger, die das Freifach an der Schule unterrichtet.

Nicht minder erfolgreich waren die Sportlerinnen und Sportler der Unterstufe, die sich den zweiten Platz sicherten. „Für den Sieg sind leider zu viele Eigenfehler passiert, doch der zweite Rang unter 45 teilnehmenden Teams ist eine großartige Leistung“, so Kristiana Wartinger, die für die Unterstufen-Mannschaft verantwortlich ist.