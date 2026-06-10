Ein Foto ist ein Werk für die Ewigkeit. Monika und Gerhard Vallant aus Feldkirchen haben so viele Werke gemacht, dass es eine Ewigkeit dauern würde, alle anzusehen. Sie sind nämlich leidenschaftliche Hobby-Fotografen. Die beiden Pensionisten fahren quer durch Kärnten und darüber hinaus und halten fest, was ihnen vor die Kamera fliegt, kriecht oder springt.

Gerhard, der ursprünglich aus dem Lavanttal kommt, war der Fotografie schon immer zugewandt. „Ich hatte als Kind eine Kamera, da hat es angefangen. Damals musste man die Bilder noch ausarbeiten“, erzählt er voller Freude, während er seinen Laptop hochfährt. Dieser ist nämlich voller verschiedener Bilder, die darauf warten, angesehen zu werden. Währenddessen fährt seine Frau Monika fort. Sie ist erst vor einigen Jahren zur Fotografie gekommen. Nicht unbeteiligt daran war Feldkirchens Szenefotograf Manfred Schusser, der 2011 monatlich in seinen Fotoclub einlud.

„Zuerst habe ich nicht fotografiert, dann haben mich aber immer mehr Leute dazu animiert“, erinnert sich die Feldkirchnerin. Ihre Reise begann mit einer Nikon P1000, die Gerhard ihr schenkte. Die anfänglichen Experimente mit der Profikamera verliefen zuerst nicht so gut. „Die ersten Bilder waren Schrott. Doch einmal war ein so gutes Foto dabei, dass mich der Ehrgeiz gepackt hat. Jetzt lebe ich für das Hobby.“ Mittlerweile hat ihre Kamera locker an die 50.000 Bilder am digitalen Buckel und sie hat weiterhin jeden Tag zu tun.

Das pensionierte Paar ist nämlich fast täglich unterwegs. Monika mit ihrer Nikon P1000, Gatte Gerhard mit seiner Nikon D500. „Die bessere Kamera muss ich haben“, meint die Fotografin augenzwinkernd. Ein dritter Fotoapparat befindet sich stets im Auto – für alle Fälle. Ein klassischer Tag sieht folgendermaßen aus: „Zuerst essen wir, dann fahren wir“, erklärt Monika. Die Wege führen sie quer durch Kärnten, in die Steiermark und früher auch noch ins Ausland. Gerhard, der besonders gerne Burgen und Landschaften fotografiert, findet in St. Veit häufig Motive. „Die Burgen Hochosterwitz oder Taggenbrunn. Auch am Längsee habe ich schon schöne Fotos gemacht“, sagt er.

Burgen werden von Gerhard gerne fotografiert © Vallant

Für seine Ehefrau ist hingegen die Tier- und Pflanzenwelt interessanter. So gelang ihr zum Beispiel im Europaschutzgebiet Tiebelmündung der Schnappschuss eines Storchs, der ein Autodach attackierte. Dieses Foto ist unter allen auch ihr Lieblingsbild. „Es war reiner Zufall. So eine Möglichkeit für ein Foto hat man selten.“ Auch auf ihrem Auto landete der Storch, doch passiert ist dem Gefährt zum Glück nichts. Schließlich ist es ihr Mercedes, der sie durchs ganze Land fährt. Rund 40.000 Kilometer legen sie pro Jahr auf ihren Fotosafaris zurück.

Dieser Schnappschuss gelang den Vallants © Vallant

Erlebt man die Welt durch die Linse einer Kamera, so ändert sich auch die Sichtweise. Insekten oder Pflanzen sind nicht mehr „nur“ Dinge, die existieren, sondern potenzielle Fotomotive. „Normalerweise grause ich mich vor Spinnen und Schlangen“, sagt Monika. Für ein Foto fährt sie aber gerne das Objektiv aus und geht ganz nahe ran. Ein Stativ ist nicht notwendig. „Meine Frau hat eine ruhige Hand“, meint Gerhard. Auch Abenteuer dürfen nicht fehlen. „Einmal ging ich spazieren und dachte mir, jemand hätte einen Gummiring weggeworfen, dabei war es eine Schlange. Ich habe sie natürlich fotografiert.“ Bei einer anderen Tour hatten sie plötzlich ein Pferdefohlen mit einem dalmatinerfarbenen Fellkleid vor der Linse. Weiters scheint Monika ein Händchen für Bussarde zu haben, da sie diese immer wieder fotografiert.

Dieses Fohlen mit Dalmatinermuster konnten die beiden fotografieren © Vallant

Doch nicht nur hinter der Kamera strahlt Monika. Wenn der Hintergrund passt, stellt sie sich auch gerne vor die Nikon von ihrem Gatten. „Eigentlich darf mich nur Gerhard fotografieren“, meint sie lächelnd und erklärt weiter, dass für solche Anlässe die Farben harmonieren müssen. Im Mohnfeld trägt sie etwas Rotes, im Rapsfeld etwas Gelbes. Mittlerweile konnten die beiden fast drei Terabyte an Datenmaterial sammeln. Alles in Ordnern mit der Location und dem Datum gespeichert. Zudem veröffentlichen sie die Bilder gerne auf ihren Facebookkanälen. „Besonders ältere Personen, die nicht mehr wegfahren können, schauen gerne unsere Bilder an.“

Trotz all dieser Momente sind doch diejenigen die schönsten, die sie nicht einfangen konnten. „Die schönsten Aufnahmen, Szenerien, Sonnenuntergänge sind uns oft entgangen, weil wir nicht stoppen konnten – wie etwa auf der Autobahn“, sagen die zwei Hobbyfotografen abschließend.