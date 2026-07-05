Alle, die ihm nahestehen, sagen einstimmig, dass er kein Aufreißer, sondern ein Verführer ist.“ Die Rede ist von Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs, der lange glaubte, Geopolitik ließe sich augenzwinkernd und mit Charmeoffensiven gestalten. In der Lawine der Bücher, die seit Beginn seiner ersten Amtszeit erschienen sind, hat keines für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie „Ein (fast) perfektes Paar“, aus dem das Zitat stammt. Der Autor, Florian Tardif, will darin zeigen, dass Frankreichs Präsident kein Jupiter ist, sondern ein ganz normaler Typ mit Stärken, Schwächen und Ängsten.

Tardif beschreibt vor allem, wie Macrons Ehefrau Brigitte das einzige Korrektiv ihres Mannes war und Entscheidungen von Frankreichs Innen- und Außenpolitik mitbeeinflusst hat. Und umgekehrt versucht er zu beleuchten, wie die Ausübung der Macht das Ehepaar Macron verändert, unglücklich gemacht, ja womöglich zerstört hat. Um es vorneweg zu nehmen: Das Buch hätte auch den Titel „Der Fluch des Élysées“ tragen können. Als sei der Präsidentenpalast ein goldener Käfig, in dem alle unglücklich werden. Vor allem die Frauen.

Die unvergessene Ohrfeigen-Affäre

Es ist die Ohrfeigen-Affäre, die dazu beigetragen hat, dass Tardifs Buch Schlagzeilen gemacht hat. Oder besser das, was man hinter der Ohrfeige vermutet: Szenen einer Ehe, Streit und Eifersucht. Es geht um die Bilder auf dem Flughafen von Hanoi, im Mai vor einem Jahr, als sich die Tür des Regierungsflugzeugs öffnete und ein Reporter einen Streit zwischen dem Ehepaar Macron einfing, den es nicht vor den Augen der Öffentlichkeit hatte aushandeln wollen: Sie stößt ihn weg, nicht mit Gewalt, aber mit brutaler Entschiedenheit. Beide Hände drückt sie in sein Gesicht. Er lächelt verlegen, wie ein kleiner Bub, den man bei einem Streich erwischt hat.

Die Bilder gehen um die Welt. Aus dem Elysée-Palast werden unterschiedliche Versionen verbreitet, ungelenke Versuche, das Offensichtliche kleinzureden. US-Präsident Donald Trump wird die Sache ausschlachten: „Seine Frau behandelt ihn wirklich schlecht.“

„Diese Szene hat die Weltöffentlichkeit so beschäftigt, weil man nicht genau wusste, was passiert ist“, resümiert Tardif. Die Wahrheit sei, dass Brigitte Macron eine Nachricht der franko-iranischen Schauspielerin Golshifteh Farahani auf dem Handy ihres Mannes sah. Sie sei eifersüchtig gewesen, nicht zum ersten Mal. Tardif spricht von einer „platonischen Beziehung über mehrere Monate“, von harmlosen Nachrichten im Stile von „Sie sind sehr hübsch“. Aber gibt es platonische Beziehungen auf dieser Ebene der Macht? In einem Land, in dem sich Ex-Präsident Jacques Chirac damit brüstete, für seine Seitensprünge nicht länger als fünf Minuten zu benötigen, „Dusche inklusive“, und dessen Vorgänger François Mitterrand wiederum eine inoffizielle Zweitfamilie unterhielt? Eines sagt Tardif klar: „Ab 2024 distanziert sich Brigitte von ihrem Mann. Es ist genau der Zeitpunkt, als Macron die iranische Schauspielerin kennengelernt hat.“

Golshifteh Farahani © AFP/Patrick Baz

Lange Zeit ist seine Frau die Einzige, auf die der Präsident hört. Brigitte ist konservativ, eine gläubige Katholikin. Die frühe Öffnung der Schulen während der Pandemie haben die französischen Kinder ihr zu verdanken. Die lang angekündigte Volksbefragung zu zentralen Problemen Frankreichs? Wieder ist sie es, die dem Präsidenten diese Idee ausredet, weil sie ahnte, wie es ausgegangen wäre, nämlich als ein Anti-Macron-Referendum. Doch seit jenem Bruch 2024 scheint Macron nicht einmal mehr auf sie zu hören. Sie war gegen die Auflösung der Nationalversammlung, eine Entscheidung, die sich schnell als größter Fehler seiner zweiten Amtszeit erweisen wird.

„Brigitte ist außerordentlich intelligent, aber vor allem sehr sensibel, sie spürt alles. Sie sieht Krisen, bevor sie da sind. Sie entlarvt die Raubtiere und ‚Schädlinge‘ des Hofstaates, sie sieht auch die Frauen, die um ihren Mann kreisen“, sagt Tardif. Eine davon ist Farahani: schön, jung, charismatisch. Ein Weltstar. Die Gerüchte, dass sie eine Liaison mit Macron habe, machen seit März 2025 die Runde in Paris.

Altersunterschied wird mehr und mehr zum Thema

Tardif macht in seinem Buch klar, dass der Altersunterschied von 24 Jahren das Ehepaar Macron am Ende wieder eingeholt hat. „Das ist wie eine U-Kurve. Am Anfang war es ein Problem in den Augen der anderen, jetzt ist es ein Problem des Paares. Sie ist 73, sie will ein einfaches Leben und in Ruhe gelassen werden. Macron wird 50 und strotzt vor Energie“, resümiert Tardif.

In dieser zweiten Amtszeit wird Brigitte Macron als melancholisch beschrieben. Einer Freundin gesteht sie, dass sie Angst habe, dass er sie verlässt. Womöglich könnte sie ihm vorauskommen, orakelt Tardif. „Sie liebt ihn, aber es ist eine Liebe, die zur Aufopferung fähig ist. Das würde bedeuten, ihn zu verlassen, damit er es nicht tun muss.“ Alles nur Mutmaßungen. Aber in einem ist sich Tardif sicher: „Die Macht kann die Seelen verderben.“