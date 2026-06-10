Die Hälfte der Kärntner, genauer gesagt: 54 Prozent, wohnt in Eigentum. Davon wiederum drei Viertel in einem Haus. Aber die neu gebauten Häuser werden kleiner. Hatten sie zuletzt noch durchschnittlich 130 oder 140 Quadratmeter, so sind es jetzt nur noch 120 Quadratmeter. Dementsprechend ändert sich die Raumaufteilung: Wohn- und Essbereich bilden samt Küche nur noch einen Raum, als Schlafzimmer reichen zwölf Quadratmeter. Auch die Grundstücksgrößen schrumpfen. Baute man eben noch auf durchschnittlich 1000 Quadratmeter Baugrund, so sind es jetzt nur noch 700 Quadratmeter oder gar nur 550.

Kärnten ist der zweitgünstigste Immobilienmarkt in Österreich

Die Zinsen steigen, die Kredite verteuern sich. Das obwohl Kärnten aktuell nach dem Burgenland der zweitgünstigste Immobilienmarkt in Österreich ist. Und obwohl man für einen Hauskredit derzeit rechnerisch nur acht Jahresnettoeinkommen braucht, während es 2022 noch elf Jahreseinkommen waren.

Haushaltsgrößen schrumpfen

Nicht nur die Leistbarkeit, auch die schrumpfenden Haushaltsgrößen sind dafür ausschlaggebend. Aktuell leben durchschnittlich 2,13 Personen in einem Kärntner Haushalt. „In zehn Jahren werden es nur noch 2,07 Personen sein“, weiß Matthias Reith von Raiffeisen Research, der gemeinsam mit Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank, und Thomas Kircher, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien in Kärnten, am Mittwoch einen Einblick in den Kärntner Immobilienmarkt gab.

Ein Quadratmeter Neubau kostet in Kärnten aktuell 3200 Euro, mindestens. Sprich: „Wenn man für die Einrichtung 80.000 Euro rechnet und auch den Grund kaufen muss, kommt man unter 650.000 Euro für ein neues Einfamilienhaus nicht davon“, rechnet Kircher vor. Zwar gewinne der Kauf von gebrauchten Immobilien und damit deren Sanierung an Bedeutung. Kircher verkauft mit seinem 20-köpfigen Team pro Tag rund eine Immobilie. „Aber die Gebrauchtimmobilie ist alles in allem nicht immer günstiger.“ Innerhalb Kärnten ist ein Einfamilienhaus in Klagenfurt am teuersten (mit 4100 Euro pro Quadratmeter) und in Wolfsberg am günstigsten (mit 2400 Euro pro Quadratmeter). Auch Völkermarkt (2525 Euro) und St. Veit/Glan (2700 Euro) sind günstige Pflaster.

Wilhelmer: „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, zu kaufen“

Raiffeisen Kärnten hat aktuell 1,7 Milliarden Euro in Wohnraumfinanzierung vergeben. Laut Wilhelmer steigt die Nachfrage nach Immobilien und somit an Immobilienkrediten in Kärnten nach der Wohnbaurezession der letzten Jare derzeit leicht. 1389 Genehmigungen für den Wohnungsneubau wurden im Vorjahr in Kärntne erteilt – so wenige wie nie zuvor. Er hält den Zeitpunkt zu kaufen derzeit für „gut“. Zwar seien Einfamilienhäuser in Kärnten seit der „Rückkehr der Zinsen“ im Juli 2022 um vier Prozent teurer geworden und die Zeit sinkender Immobilienpreise sei vorbei. „Aber ein Haus in Kärnten wird auch in Zukunft leistbarer sein als andernorts“. Und noch etwas gibt Wilhelmer zu bedenken: „Eigentum zahlt sich aus. Schon mittelfristig wohnt man am günstigsten im Eigentum – langfristig erst recht. Und Eigentum ist eine wirksame Sache gegen Altersarmut.“