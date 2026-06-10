Aus 77 Bewerbungen haben sich neun Kandidat:innen für den Posten als ORF-Chef:in herauskristallisiert. Bei unserem Fragebogen fehlen zwei Bewerberinnen, die erst nach der öffentlichen Debatte auf ORF III nachnominiert wurden: Journalistin Sonja Sagmeister und Ex-ORF-Managerin Petra Höfer. Um dem Gesetz zu entsprechen, sind die 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte am 11. Juni im Anschluss an die Hearings der neun Bewerber dazu aufgerufen, qualitative Statements abzugeben, in denen sie ihre Entscheidung für eine Person begründen. Das wird protokolliert, aber nicht veröffentlicht. Der Wahlakt in einer Wahlzelle ist an sich geheim. Aber die Stimmzettel sind namentlich gekennzeichnet. Entscheiden dürfte es sich zwischen Clemens Pig, Markus Breitenecker und Lisa Totzauer.

Lisa Totzauer ist derzeit ORF-Magazinchefin © APA

Im Bild: Clemens Pig, Eva Schütz, Johannes Larcher, Lisa Totzauer, Markus Breitenecker, Kathrin Zierhut-Kunz, Robert Altenburger (von links) © ORF/Ramstorfer

Nach Ablauf der offiziellen Frist sind mit ORF-Investigativjournalistin Sonja Sagmeister und Ex-ORF-Managerin Petra Höfer zwei weitere Personen für ein Hearing im ORF-Stiftungsrat am 11. Juni eingeladen worden. Letztere managte u. a. die Plattform Flimmit und war stellvertretende ORF-TVthek-Leiterin unter Thomas Prantner. Höfer war nach einem Gerichtsprozess vom ORF gekündigt worden, nachdem sie Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, Mobbing und Machtmissbrauch gegen ihren früheren Chef erhoben hatte.

Für die Kärntnerin Sagmeister war die Nachnominierung eine „große Überraschung, aber ich habe alle Ausschreibungskriterien erfüllt.“ Ihr Programm wende sich gegen Postenschacher und stehe für Transparenz sowie einen unabhängigen Journalismus. Sie plädiert zudem für eine Aufwertung der Landesstudios und des Korrespondenten-Netzes. Sagmeister wurde vor mehreren Jahren vom ORF gekündigt und ging gerichtlich dagegen vor. Und zwar erfolgreich. „Ja, ich bin angestellt und werde auch bezahlt“, bestätigt sie der Kleinen Zeitung. Mit der späten Nominierung durch die als SPÖ-nahe geltende Stiftungsrätin Andrea Schellner verpassten diese beiden Bewerberinnen die Chance, sich in einer Hauptabendsendung dem Publikum (84.000 Zuseher) zu präsentieren.