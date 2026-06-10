Es ist offiziell: Virtual Vehicle, ein steirisches Kompetenz- und Forschungszentrum mit internationalem Ruf, hat einen millionenschweren Forschungsauftrag an Land gezogen: „Comet SDM“, eingebettet in Virtual Vehicle, wird in den nächsten vier Jahren (plus vier Jahre Verlängerung) die Entwicklung der Software Defined Mobility (SDM) vorantreiben. 24 Millionen Euro (12 Millionen öffentliche Förderung, 12 Millionen aus der Industrie) stehen zur Verfügung, damit hat man quasi den Jackpot für die Forschung geknackt.

Virtual-Vehicle-Chef Jost Bernasch setzt die Bedeutung des Comet-Zentrums in diesen Konnex: „Der Nukleus ist nicht irgendeine Technologie, sondern diese softwaredefinierten Systeme sind der Schlüssel für Wirtschaft und Industrie – und mit den Forschungen wird sich zeigen, was wir in dem Bereich der softwaredefinierten Systeme selbst aufbauen können für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze – oder stellen wir einen Scheck aus und kaufen dieses System außerhalb der EU ein. Das sind kritische Fragen für Österreich und Europa: Bleiben wir auf Augenhöhe und können wir Top-Technologien entwickeln und damit den Sozialstaat sichern? Darum ist das Projekt eines softwaredefinierten Fahrzeuges so wichtig.“

Daniel Watzenig, CTO bei Virtual Vehicle erklärt den Forschungsauftrag so: „Wie zeige ich, wenn das Auto über Software-Updates und KI ständig dazulernt, dass das System vertrauenswürdig bleibt und dass die Künstliche Intelligenz funktioniert? Da ist die große Fragestellung: Wie schaffen wir es, Prozesse und Methoden zu entwickeln, damit das System, wenn es lernt und schlauer wird, auch zuverlässig bleibt. Es geht um die virtuelle Absicherung bis zum Ende des Lebenszyklus.“

Autonome Fahrzeuge im Blickpunkt

Aber die Forschung dreht sich nicht nur um das Auto, im Bahnbereich forscht man zum Beispiel an der softwaredefinierten Bremse. Genauso stehen Autonome Fahrzeuge im Blickpunkt. Für spezielle Bereiche sind das Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, oder auch das führende Unternehmen beim Autonomen Fahren vor Ort – 44 Partner an Bord. TU-Rektor Bischof betont, dass man das Institut mit den meisten Comet-Zentren sei: An 12 sei man beteiligt, das sind 2/3 aller Comet-Zentren, man habe so 1500 Arbeitsplätze geschaffen und 165 Millionen Euro Jahresumsatz.

Landesrat Willibald Ehrenhöfer sagt, es sei ihm ein „Stein vom Herzen gefallen“, als er vom Zuschlag erfuhr. „Es wurden nur wenige Projekte genehmigt, jetzt hoffen wir, dass wir noch stärker in die Umsetzungsphase kommen und noch schneller in die Startphase für Start-ups und Industrie.“