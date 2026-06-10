Was als harmloser Scherz gedacht war, entwickelte sich für Katharina Straßer zum Social-Media-Aufreger. In einem Interview mit der ORF-Sendung „Seitenblicke“ erzählte die Schauspielerin und Kabarettistin augenzwinkernd, dass ihr Wiener Partner zu Kakao „Gaugau“ sage. „Das finde ich hart“, scherzte die gebürtige Innsbruckerin. Auch ihre Kinder würden ihn deshalb gelegentlich aufziehen.

Ein Ausschnitt des Interviews wurde anschließend in sozialen Netzwerken veröffentlicht und löste dort eine Flut an Reaktionen aus. Zahlreiche Nutzer überschritten dabei die Grenze zur persönlichen Beleidigung.

Straßer reagierte darauf mit einem eigenen Video. Sie sei „fassungslos“ über die Heftigkeit der Kommentare und könne nicht nachvollziehen, warum ein harmloser Scherz derart eskaliere. Gleichzeitig kritisierte sie den rauen Umgangston im Netz. Viele Menschen würden durch solche Angriffe verletzt oder verunsichert.

Auch die Redaktion von „Seitenblicke“ meldete sich zu Wort. Diskussionen und unterschiedliche Meinungen seien willkommen, persönliche Beleidigungen hätten jedoch keinen Platz. Man appelliere an die Nutzer, respektvoll miteinander umzugehen.

Katharina Straßer zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen und Kabarettistinnen Österreichs. Die 40-Jährige war mit Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.