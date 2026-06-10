Der gebürtige Italiener Giacomo Vrioni kommt aus der Serie B vom FC Cesena ins Lavanttal. Der ehemalige Nachwuchsteamspieler Italiens und spätere Teamspieler Albaniens hat auch schon in der österreichischen Bundesliga seine Spuren hinterlassen. In der Saison 2021/22 spielte der damalige Leihspieler von Juventus Turin unter Thomas Silberberger bei der WSG Tirol und krönte sich mit 19 Treffern gemeinsam mit Karim Adeyemi zum Torschützenkönig.

Nach zwei Stationen in der MLS bei New England Revolution (22 Tore in 78 Spielen) und CF Montreal (4 Tore in 10 Spielen) kehrte er vor einem halben Jahr zum FC Cesena nach Italien zurück. Nun folgt die Rückkehr in die österreichische Bundesliga, wo der 1,88 Meter große Linksfuß beim Wolfsrudel einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibt.

Nächste Woche geht es schon wieder los

Indes steht auch der Sommerfahrplan der Wolfsberger. Der Trainingsstart erfolgt am 18. Juni, zwei Tage später testet man schon erstmals in Radenthein. Danach folgen bis zur Abfahrt ins Trainingslager noch drei Tests, von 8. bis 14. Juli gastiert man dann wieder in Maria Alm. Mit einem Test gegen Kapfenberg steigt das Fan-Opening in der eigenen Arena am 17. Juli, eine Woche später erfolgt der Pflichtspielauftakt im ÖFB-Cup, wieder eine Woche später der Bundesliga-Start.