Über das Vermögen von Gastronom Manfred Kogler aus Hüttenberg wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich um ein Konkursverfahren. Betrieben wird eine Tankstelle mit Gastgewerbe in der Betriebsart eines Kaffeehauses.

Die Höhe der Verbindlichkeiten ist noch nicht genau bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Robert Suppan, Rechtsanwalt in St. Veit, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 13. Juli statt. Forderungen können bis zum 29. Juni über den AKV Europa und den KSV 1870 eingereicht werden.