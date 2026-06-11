Der neunte Steirische Vorlesetag findet am Samstag, 13. Juni, an über 100 Standorten in der ganzen Steiermark statt. Auch im Weststeirischen Einkaufszentrum WEZ in Bärnbach wird das Lesefest bei freiem Eintritt gebührend gefeiert. Centerleiterin Nadine Schleifer freut sich auf viele Besucher und hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

„Von 8.30 bis 10 Uhr starten wir mit einem Geschichtenfrühstück im WEZ“, kündigt sie an. „Es gibt gratis Kipferl für alle Besucher und Besucherinnen, solange der Vorrat reicht und Kaffeegutscheine von der Bäckerei Sorger.“ Außerdem wird eine Büchertauschbörse, die einlädt einige Bücher zu tauschen oder mitzunehmen, geboten. Andrea Lach, Kinderbuchautorin aus St. Johann ob Hohenburg, liest aus ihrem Kinderbuch „Lilu“. „Mit dabei ist auch der Verein Hospiz mit ausgewählter Lektüre und Literatur rund um die Themen Leben und Tod.“