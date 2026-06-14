Wenn in der Familie Kogelnik der Vatertag gefeiert wird, dann ist dies weit mehr als ein gewöhnlicher Familientag. Bei Simon Kogelnik (79) und seiner Ehefrau Theresia (78), die seit 57 Jahren verheiratet sind, stehen Zusammenhalt, Tradition und gegenseitige Wertschätzung im Mittelpunkt. Das Leben auf ihrem kleinen Bauernhof in St. Stefan/Šteben in der Gemeinde Globasnitz/Globasnica ist geprägt von einem starken Familiengefühl, das inzwischen drei Generationen miteinander verbindet.

„Die Rolle des Vaters hat sich seit meiner Zeit als junger Vater sehr verändert“, sagt Großvater Simon Kogelnik. Sein größtes Ziel sei es damals stets gewesen, eine harmonische Familie aufzubauen und den Kindern ein stabiles Zuhause zu geben. „Das Schönste am Vatersein waren die vielen intensiven Gespräche mit den Kindern und die Freude, ihnen handwerkliche Fähigkeiten weiterzugeben.“ Nicht alle Erinnerungen seien jedoch unbeschwert. Besonders schmerzlich bleibt der frühe Verlust eines ihrer drei Kinder. Umso wichtiger sei für ihn deshalb die enge Verbundenheit innerhalb der Familie.

Die drei Generationen der Familie Kogelnik leben unter einem Dach © Rosina Katz-Logar

Gemeinsam mit seiner Frau Theresia arbeitete er viele Jahre hart, um den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Sohn Walter studierte in Graz und sogar in Finnland Betriebswirtschaft. „Damals haben wir ihm einen Laptop gekauft, der 45.000 Schilling gekostet hat“, erinnert sich Simon. Möglich gewesen sei dies nur, weil beide Eltern berufstätig waren. Unterstützung erhielt die Familie dabei von den Großeltern väterlicherseits, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmerten. Heute lebt die Familie das Miteinander weiterhin intensiv. „Es ist schön, dass wir als Großfamilie jeden Abend gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander reden“, betont Simon, der selbst gleich drei Berufe erlernte – Fliesenleger, Ofensetzer und Töpfer. Besonders stolz ist er auf seine handwerklichen Fähigkeiten. „Der pythagoreische Lehrsatz lag mir praktisch im Blut“, erzählt er mit einem Lächeln.

Kleiner Walter Kogelnik mit seinen Eltern (links) und Großeltern. © KK/Privat

Die Familie unterstützt sich

Die Familie unterstützt sich gegenseitig in allen Lebenslagen. Dazu gehört auch die Schwiegertochter Pamela, Leiterin des Bereiches Arbeitsmarkt beim Land Kärnten, die von ihren Schwiegereltern Simon und Theresia sehr geschätzt wird. Besonders viel Freude bereiten ihm seine Enkelkinder Anny und Lukas sowie Nina, Eva und Simon, Kinder von Tochter Anja. Mit großer Geduld führt er sie alle an die Arbeiten des Alltags heran. Auf dem sechs Hektar großen Bauernhof gibt es Hühner, eine vollständig ausgestattete Werkstatt und viel Platz zum Spielen, Lernen und Entdecken. Neben handwerklichen Fertigkeiten vermittelt Großvater Simon seinen Enkeln auch wichtige Werte für das Leben. „Kinder müssen lernen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen und ihr Einkommen sinnvoll einzusetzen“, ist er überzeugt.

Regelmäßig wird daher auch über finanzielle Themen gesprochen. Sohn Walter Kogelnik (52), heute Firmenkundenbetreuer bei einer Raiffeisenbank, blickt mit großer Dankbarkeit auf seine Kindheit zurück. „Ich durfte als Kind alles ausprobieren und zwei Sprachen lernen. Das hat mir im späteren Leben viele Vorteile gebracht“, sagt er. Besonders die handwerklichen Kenntnisse, die ihm sein Vater vermittelt habe, seien bis heute von großem Nutzen. „Es ist großartig, wenn man praktisch arbeiten kann und versteht, wie Dinge funktionieren.“ Ebenso wichtig sei die Ordnungsliebe, die ihm sein Vater vorgelebt habe. „Ich freue mich, dass heute auch meine Kinder diese Vorteile genießen können.“ Für Walter ist das Zusammenleben mehrerer Generationen ein wertvoller Schatz. „Von jeder Generation kann man etwas lernen. Das stärkt das soziale Miteinander und fördert den gegenseitigen Respekt.“

Zum diesjährigen Vatertag wird die gesamte Familie zusammenkommen. Auch Schwester Anja wird mit ihrer Familie dabei sein. Gemeinsam möchte man einen gemütlichen und fröhlichen Tag verbringen, bei dem jeder seinen Beitrag leistet. Besonders die Kinder fiebern dem Fest bereits entgegen und bereiten mit viel Begeisterung selbst gestaltete Geschenke vor. „Die Spannung und Vorfreude der Kinder liegen förmlich in der Luft“, erzählt Walter. Wenn er an seinen Vater denkt, fallen ihm vor allem dessen Geduld, Ruhe, Hilfsbereitschaft und Nachsicht ein. „Dass ich handwerklich so viel lernen durfte und gleichzeitig mein Studium erfolgreich abschließen konnte, werde ich ihm niemals vergessen.“

Einen besonderen Stellenwert haben im Hause Kogelnik die zahlreichen Familientraditionen, die von allen Generationen mit Freude gepflegt werden. „In einer guten Vater-Sohn-Beziehung kann man über alles reden“, sind sich Simon und Walter einig. Mit großer Dankbarkeit blickt die Familie auf ihren gemeinsamen Weg zurück. Viele schöne Erinnerungen, wertvolle Ratschläge und unzählige gemeinsame Erlebnisse prägen das Familienleben bis heute. „Zum Vatertag möchte ich einfach Danke sagen - danke für alles, was er als Vater und Großvater für uns getan hat“, sagt Walter. Und Großvater Simon ergänzt: „Wir sind jeden Tag dankbar, dass unser Familienleben so gut funktioniert.“