Jetzt geht der Streit um die Ruine Gösting vor Gericht. Fast 900.000 Euro sind es, die die Erben von Hubert Auer von der Stadt Graz einklagen. Der Vorwurf: Die Stadt sei vertragsbrüchig geworden, weil sie klar definierte Vereinbarungen aus dem alten Pachtvertrag nicht eingehalten habe. Eine Darstellung, die man bei Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) zurückweist. Dort begegnet man der Klage „gelassen“.

Um die Klage zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen. Im Sommer 2020 bröckelte das Mauerwerk der Ruine, das beliebte Ausflugsziel musste für Besucher gesperrt werden. Der Umgang mit der Ruine wurde dann zum Wahlkampfthema, der damalige Bürgermeister Siegfried Nagl wollte das alte Gemäuer retten, verhandelte lange – und unterschrieb wenige Tage nach (!) der verlorenen Gemeinderatswahl im September 2021 einen Pachtvertrag mit dem Burgherren Hubert Auer.

Die Verpflichtungen für die Stadt durch den Pachtvertrag

Der Vertrag sah vor, dass die Stadt die Ruine bis 2071 um 40.000 Euro pro Jahr pachtet – indexiert, zuletzt waren es schon fast 50.000 Euro. Darüber hinaus verpflichtete sich die Stadt, die Ruine bis Ende 2026 für mindestens 850.000 Euro zu sanieren, an das öffentliche Wasser-, Kanal- und Stromnetz anzuschließen sowie sanitäre Einrichtungen zu schaffen. Dann hätte in der Burg ein kleines Café öffnen können. Die Leitungen und Installationen hätten mindestens zwei weitere Millionen Euro gekostet, nach den Kostenexplosionen 2022 sicherlich noch mehr.

Daher hat die aktuelle Koalition nach langem Ringen die Reißleine gezogen. Finanzstadtrat Eber heute: „Ich hätte diesen Vertrag als Immobilienstadtrat nie unterschrieben. Er war nur zum Nachteil der Stadt.“ Der Burgherr hätte nicht nur an der Pacht verdient, sondern nach 50 Jahren eine sanierte und aufgewertete Burg zurückbekommen. Also hat die Stadt im Herbst 2023 den Pachtvertrag gekündigt.

Pachtvertrag wurde mit Dezember 2025 rechtskräftig gekündigt

Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr, durch den Tod des Burgherren Auer kam es diesbezüglich zu einer Verzögerung: Die Kündigung wurde erst mit Dezember 2025 schlagend.

Jetzt sagen die Auer-Erben: Die Stadt ist ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen. Weder sei eine Sanierung erfolgt, noch wurden neue Leitungen verlegt. Also fordert man fast 900.000 Euro. Bei Eber entgegnet man: „Wir haben gleich zu Beginn allein 150.000 Euro investiert, um die Burgmauern abzusichern.“ Auch danach habe man immer wieder Arbeiten getätigt. „Rechnet man diese Summe anteilsmäßig auf die tatsächliche Vertragslaufzeit herunter, sind wir überzeugt, dass wir unserer Verpflichtung nachgekommen sind.“

Ob das die Gerichte auch so sehen, wird sich weisen.

Dieser Rechtsstreit stünde einem möglichen Kauf übrigens nicht entgegen, wird versichert. Die Erben wollen die Burg ja verkaufen, hatten sie zuletzt der Stadt angeboten. Eber hat für die Stadt die verlangten 1,2 Millionen Euro – inklusive 22 Hektar Wald in steilem Gelände – als zu teuer abgelehnt. Im Gemeinderat hat er damals gesagt, was ein angemessener Preis aus seiner Sicht wäre: 500.000 Euro. Das haben damals aber die Erben abgelehnt und die Burg auch am deutschen Immobilienmarkt angeboten.