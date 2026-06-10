Das wohltuende Extra für Ihre Sauna oder Infrarotkabine

Microsalt SaltProX erzeugt mit seiner patentierten Zerkleinerungstechnologie ein besonders feines Salzaerosol in höchster Qualität, das sich in der gesamten Kabine oder in jedem Raum verteilt. Die Anwendung von Microsalt SaltProX unterstützt die gründliche Reinigung der Luftwege bis in die feinsten Lungenbläschen sowie die Säuberung und Revitalisierung der Haut.

Trockensalznebel verfügt über stark feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und hilft dadurch, festsitzende Sekrete innerhalb der Atemwege leichter zu lösen und abzutransportieren. Zudem wirkt Trockensalznebel entzündungshemmend und desinfizierend. So kann die Anwendung des Microsalt SaltProX äußerst wirksam und hilfreich Erkältungen oder Entzündungen vorbeugen.

Die Trockensalzinhalation empfiehlt sich besonders bei Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose oder chronischen Lungenerkrankungen. Auch für Menschen, die häufig unter Erkältungsbeschwerden leiden oder mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen zu kämpfen haben, sowie für Menschen mit Hauterkrankungen, Schlafstörungen oder Depressionen ist Microsalt SaltProX gedacht.

Weitere Infos. https://saunashop.klafs.at/microsalt-saltprox/30600580