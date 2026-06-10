Von seinem Weingartentraktor überrollt worden ist ein 37-jähriger Weinbauer am Dienstagnachmittag in Halbenrain in der Südoststeiermark. Der Mann war an seinen Reben am Werk, den Traktor stellte er deshalb auf einem leichten Abhang ab und stieg aus. Als er sich neben dem Traktor zwischen den beiden Rädern befand, setzte sich das Fahrzeug aber auf einmal aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung und fuhr langsam den Berg hinauf.

Die rechte Körperhälfte und das rechte Bein des Mannes wurden dabei von dem Traktor überrollt. Obwohl er verletzt worden war, gelang es dem Weinbauern noch, das Fahrzeug selber zum Stehen zu bringen.

Traktor fuhr los: Kein Fremdverschulden

Ein Mitarbeiter, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte dem 37-Jährigen zu Hilfe und rief die Rettung. Der Mann wurde medizinisch versorgt und danach ins LKH nach Feldbach gebracht, er wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.