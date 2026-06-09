Kurz bevor die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startet, wirft bereits die Bundesliga-Saison 2026/27 ihre Schatten voraus. Die Liga verkündete einige Neuerungen, die bereits ab der kommenden Spielzeit tragend werden. Dem VAR stehen in der kommenden Saison zwei zusätzliche Kameras vom neuen Partner Sportec Solutions und drei Kameraperspektiven des Scoutingfeeds zur Verfügung, um Szenen noch besser beurteilen zu können. Außerdem werden die Schiedsrichter ihre Entscheidungen via Stadionlautsprecher verkünden. Zudem darf der Videoschiedsrichter in der kommenden Saison falsche Eckbälle überprüfen.

Dazu wurde der Rahmenterminplan verändert, um in der kommenden Saison besser für den Europacup gerüstet zu sein. Eine Bundesliga-Runde wurde vom September in den Jänner verlegt, am ersten September-Wochenende findet dafür die zweite Cup-Runde statt. Damit wird eine englische Woche weniger ausgetragen. Damit endet die Winterpause bereits am 22. Jänner.

Außerdem dürfen Zweitligisten zur Lizenzierung zur Saison 2029/30 nur noch ein Stadion nennen, welches unabhängig von der Spielklasse in der nachfolgenden Saison genutzt werden muss. Darüber hinaus muss das Stadion bereits in der gesamten Saison 2028/29 bespielt werden.