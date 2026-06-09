Am Dienstag kam es nach einer niederschriftlichen Einvernahme auf einer Dienststelle in Klagenfurt zu einem Polizeieinsatz. Eine Mutter ersuchte die anwesenden Beamten um Unterstützung im Umgang mit ihrem 17-jährigen Sohn. Sie gab an, dass dieser sie im Fahrzeug beschimpfe und sie in diesem Zustand die Fahrt nicht fortsetzen wolle. Als sich die Polizeibeamten zum Fahrzeug begaben, um den Sachverhalt näher abzuklären, stieg der Jugendliche aus dem Fahrzeug und zeigte den Beamten ohne erkennbaren Anlass sowie ohne vorangegangene Konversation den ausgestreckten Mittelfinger.

Festnahme

Nach Konfrontation mit seinem Verhalten steigerte sich die Aggressivität des 17-Jährigen zunehmend. Er beschimpfte die einschreitenden Beamten und stellte sein Verhalten trotz wiederholter Abmahnungen sowie der Androhung weiterer Anzeigen nicht ein. Der Jugendliche wurde daraufhin festgenommen. Während des Transports sowie auf der Dienststelle selbst versuchte der 17-Jährige die Polizisten zu bespucken. Zudem setzte er sein aggressives Verhalten auf der Dienststelle fort, indem er gegen Wände und Einrichtungsgegenstände trat und bespuckte. Der Jugendliche wurde in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.