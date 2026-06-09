Schon der Titel „Die letzten Tage der Menschlichkeit?“ suggerierte dunkle Gedanken und tiefe Betroffenheit. Und so war es auch, denn die Texte aus dem als unaufführbar geltenden Drama „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus mit der ihm üblichen Sprachgewalt sind eine erschütternde Anklage gegen die Unmenschlichkeit und den Krieg nicht nur vor hundert Jahren, sondern erschreckend aktuell.

Ausverkauftes Konzerthaus

Wenn etwa der Baron räsoniert: „Wegen einer Bagatelle ist der Krieg ausgebrochen“, oder wenn Konsistorialrat Rabe „Darum mehr Stahl ins Blut“ fordert oder ganz krass, wenn ein nackter Soldat von einem Kompanieführer im Winter in den Karpaten in einem Erdloch zu Tode gequält wird. Der Schauspieler Nicolas Ofczarek trug sie, nur von ganz wenigen humorvollen Passagen unterbrochen, reich nuanciert vor – von dezent sprechend bis brüllend, auch teils im Dialekt. Gemeinsam mit dem Bariton Georg Nigl führten sie jetzt dieses drastische Programm beim Klagenfurt Festival im ausverkauften Konzerthaus auf.

Bariton Georg Nigl © ARNOLD POESCHL

Nigl sang, passend zu den düsteren Stimmungen, überwiegend Lieder von Hanns Eisler – u.a. „Der Graben“ oder „Und endlich stirbt die Sehnsucht doch“ –, von Gustav Mahler – u.a. „Urlicht“ oder „Der Tambourg‘sell“ – sowie das bekannte Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“ von Pete Seeger. Dabei traf er, zwar nicht immer ganz verständlich, stilistisch stets den richtigen Ton von Sprechgesang bis zu weichen einfühlsamen Passagen, immer reich an Ausdruckstiefe.

Für die stimmungsgemäße Begleitung sorgte die Pianistin Eloise Bella Kohn, eingesprungen für Markus Hinterhäuser, die auch mit einem Präludium von Schostakowitsch solistisch beeindrucken konnte. Stehende Ovationen!