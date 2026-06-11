Der FC Bayern durfte vor wenigen Wochen über das Double in Deutschland jubeln, Inter Mailand über jenes in Italien. Burnley ist als Aufsteiger direkt wieder aus der Premier League abgestiegen, Atletico Madrid verlor das Finale des spanischen Cups. Der FC Barcelona jubelte kürzlich über die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga und Jose Mourinho steht unmittelbar davor, die kommende Saison als neuer Trainer von Real Madrid zu bestreiten. Bei der heute beginnenden WM geht Spanien als amtierender Europameister und mit einer jungen Mannschaft als einer der großen Favoriten ins Turnier, die Endrunde startet mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika und dem Auftritt Shakiras bei der Eröffnungszeremonie. Diese Zeilen hätten genauso am 11. Juni 2010 erscheinen können und hätten auch zur damaligen Zeit der Wahrheit entsprochen.

Jose Mourinho wurde bereits 2010 als neuer Real-Trainer präsentiert © IMAGO

Die Fußballwelt befindet sich in einer Art Wiederholung, vieles, was in diesem Jahr passiert, fand genauso bereits 2010 statt. Während ein Double des FC Bayern keine Seltenheit darstellt und in den vergangenen 16 Jahren ganze siebenmal stattfand, ist jenes von Inter Mailand schon besonders. Es sind nämlich die einzigen beiden Jahre überhaupt, in denen die „Nerazzurri“ Meister und Cupsieger in einer Saison wurden. Auch das Gastspiel Atletico Madrids im spanischen Cup stellt eine Seltenheit dar, 2013 gewann man den Pokal, ansonsten stand die Elf von Diego Simeone in den 16 Jahren nie im Endspiel. Burnley ist da schon fast ein statistischer Ausreißer, stieg der Klub doch abgesehen von 2010 und 2026 in dem Zeitraum noch zweimal als Aufsteiger wieder ab.

Auch Barcelonas Dominanz kam nicht ganz so selten vor, immerhin wurde die Meisterschaft auch 2011, 2016 und 2019 erfolgreich verteidigt. Die Verpflichtung von Mourinho als neuer Real-Trainer ist die wohl sensationellste Parallele zu 2010. 2010 überwiesen die Madrilenen 16 Millionen Euro Ablöse an Inter Mailand, diesmal sind es 15 an Benfica Lissabon. Vertraut man jetzt dem Gesetz der Serie, steht der Weltmeister bereits fest. Spanien kürte sich als amtierender Europameister 2010 in Südafrika zum Weltmeister, mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung im Finale gegen die Niederlande. Damals bestand die Achse großteils aus Spielern des FC Barcelona, sieben Akteure des Meisters waren dabei. Bei dieser Weltmeisterschaft sind es sogar acht.

Als amtierender Europameister wurde Spanien 2010 Weltmeister © IMAGO

Zurück zum heutigen Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (21 Uhr, ORF 1 live). Das Tippspiel müsste demzufolge mit einem 1:1 befüllt werden, teilten sich beide vor 16 Jahren doch mit diesem Ergebnis die Punkte. Siphiwe Tshabalala brachte den Gastgeber mit einem Traumtor in Führung. Der damalige mexikanische Torschütze Rafael Marquez ist auch bei dieser WM wieder dabei, diesmal allerdings als Co-Trainer. Für den Gastgeber wäre ein Remis auf dem Weg in die K.o.-Runde aber wohl eine größere Enttäuschung als 2010, immerhin gilt Südafrika als die schwächste Mannschaft der Gruppe. „Sie sind eine kämpferische Mannschaft, die nicht unbedingt im afrikanischen Stil spielt, sondern auch europäische Elemente in ihrem Spiel hat. Ich habe größten Respekt vor ihnen. Es wird nicht einfach werden“, warnte Teamchef Javier Aguirre allerdings gegenüber „Flashscore“.

Mexikos Teamchef Javier Aguirre © AP

Schenkt man der Statistik weiter Glauben, wird Mexiko die Partie nicht verlieren. Seit der WM 2006 ist es üblich, dass der Gastgeber das erste Spiel des Turniers bestreitet. Bei den fünf Auflagen hat dieser erst einmal verloren, Katar 2022 0:2 gegen Ecuador. Dem gegenüber stehen drei Siege (2006: Deutschland 4:2 gegen Costa Rica, 2014: Brasilien 3:1 gegen Kroatien und 2018: Russland 5:0 gegen Saudi-Arabien), dazu das Remis 2010. „Das sage ich meinen Spielern immer: Zu Hause zu spielen ist unbezahlbar. England wurde zu Hause Weltmeister und hat diesen Titel nie wieder gewonnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fans uns anfeuern und uns helfen werden und dass das ganze Land hinter uns stehen wird“, sagte Aguirre.