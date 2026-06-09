Zu einer Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr Weiz vergangen Mittwochabend alarmiert. Ein Pferd war in Naas in eine aufgelassene Güllegrube gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Grube war mit alten Holzbrettern abgedeckt, sie hielten dem Gewicht des jungen Hengstes nicht stand, er brach ein. Glücklicherweise blieb das Tier bei seinem Unfall unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Die Besitzer benachrichtigten die Feuerwehr. Diese rückte auch prompt an. Aufgrund des abschüssigen Geländes konnte das Rüstfahrzeug nicht zufahren, darum wurde der Teleskoplader der Feuerwehr Viertelfeistritz angefordert.

Das alte Holz mit dem die ausgelassene Güllegrube abgedeckt gewesen war, hielt dem Gewicht des jungen Hengstes nicht stand, er brach ein © FF Weiz

Nach Absprache mit dem Feuerwehr-Tierarzt wurde der einjährige Hengst leicht sediert und anschließend mittels Tierrettungsset vorsichtig aus der Grube gehoben. Der Hengst kam mit einem Schrecken davon. Die Feuerwehr war mit 14 Personen rund zwei Stunden im Einsatz.