Über das Vermögen der Firma KiWi GmbH Kirchenwirt in der Pfarrgasse 7 in Lienz wurde am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist in den Bereichen Gastgewerbe und Wohnbau operativ tätig. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen beschäftigt 14 Mitarbeiter. Als Geschäftsführer und Gesellschafter fungiert Stefan Hetzenauer.

Über die Gründe dieser Insolvenz liegen keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden der KSV 1870 in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht. Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann. Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 1.025.000 Euro

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Herbert Weichselbraun aus Lienz bestellt. Die erste Prüfungstagsatzung wurde auf den 10. August festgelegt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 27. Juli über den KSV 1870 unter E-Mail: ins.innsbruck@ksv.at angemeldet werden.