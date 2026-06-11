Wer früher ein schönes großes Eis essen wollte, hatte es nicht leicht. Eisdielen, Kühlschränke und Kältemaschinen gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Doch auch vor mehreren tausend Jahren wussten sich die Menschen bereits zu helfen. Selbst im heißesten Sommer gab es schließlich jede Menge Eis und zwar hoch oben im Gebirge, in den großen Gletschern oder in kristallklaren Bergseen. Man brauchte also nur Läufer loszuschicken, die einem die kühle Erfrischung, gut eingepackt und mit zig Schichten aus Schafwolle, Stroh und dergleichen hervorragend isoliert, nach Hause brachten. Dass das nicht ganz billig war, liegt auf der Hand, und so konnten sich diese Art der Erfrischung anfangs auch nur Könige leisten, bestenfalls noch der Adel und ein paar andere Gutbetuchte.

Sorbet in der Antike

Interessante Rezepte gab es auch damals schon. Zerkleinertes Natureis oder auch Schnee wurde mit Honig gesüßt und mit Fruchtsäften, Früchten, Nüssen und anderen Leckereien verfeinert. Wer nun als Erster auf diese Idee kam, ist unter Historikern heute umstritten. Es könnten vielleicht die Chinesen gewesen sein oder auch die Perser. Ein Speiseeis, das dem Sorbet ähnelte, gab es aber bereits in der europäischen Antike.

Bis sich die Rezepte auch in Kochbüchern für jedermann verbreiteten, dauerte es allerdings noch viele Jahrhunderte. In dem 1597 erschienenen Werk von Anna Wecker „Ein köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen“ erfuhren die deutschsprachigen Gourmets zumindest schon einmal, wie sich eine Art Milcheis aus eisgekühltem Milchrahm herstellen ließ. Wer nicht selbst Hand anlegen wollte, konnte sich ab dem 17. Jahrhundert in den großen europäischen Kaffeehäusern ein schmackhaftes Eis servieren lassen. Im 18. Jahrhundert wurde das Speiseeis mancherorts sogar schon auf der Straße verkauft.

Paris um 1800: Dieser Kupferstich zeigt modebewusste Damen, die in einem Café Eiscreme essen © 1827 via www.imago-images.de

Dennoch war Speiseeis zu dieser Zeit noch eine ganz außergewöhnliche Erfrischung, die längst nicht jeder zu schätzen wusste. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) erinnerte sich in „Dichtung und Wahrheit“ an eine Begebenheit aus seiner Kindheit: „Bei dieser Gelegenheit muss ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gefrorene, das man uns von der Tafel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis, wenn es auch noch so durchzuckert sei, vertragen könne.“

In den USA verhalfen auch die Präsidenten der Eiscreme zu mehr Popularität. George Washington ließ sie seinen Gästen bei Empfängen servieren und Thomas Jefferson sogar bei offiziellen Staatsbanketten im Weißen Haus. Die typisch italienische Eisdiele trat ihren Siegeszug im 19. Jahrhundert an, als italienische Eismacher in alle Welt ausschwärmten und schließlich auch bei uns Eiscafés eröffneten.

Erstes Patent 1843

Die Erfindung der Eis- und Kältemaschinen war ein weiterer Meilenstein. Im Jahr 1843 ließ sich die Amerikanerin Nancy Johnson das erste Patent für eine Maschine zur Herstellung von Speiseeis aushändigen. Dabei handelte es sich im Großen und Ganzen um einen hölzernen Bottich, in dessen Innerem sich ein Metallzylinder für die Eismasse befand. Zwischen diesen beiden Gefäßen gab es einen Zwischenraum, in den sich eine Kältemischung aus zerstoßenem Natureis und Salz einfüllen ließ. Durch das Salz konnte der Gefrierpunkt auf minus 21 Grad Celsius herabgesetzt werden. Per Handkurbel wurden dann nur noch die zwei geschwungenen sowie gelochten Platten im Inneren des Metallzylinders bewegt und schon nahm das Speiseeis langsam Form an.



Das ständige Umrühren der Eismasse hatte zwei Vorteile, die nicht zu unterschätzen waren. Zum einen ließ sich so das Fett in der Sahne und der Milch gleichmäßiger verteilen, was natürlich dem Geschmack zuträglich war. Zum anderen wurde auf diese Art und Weise auch gleich noch Luft unter die Eismasse untergehoben, was sie lockerer und cremiger machte.

Eiscreme in den 1960er Jahren: Ein Mädchen mit dem Eisverkäufer, der eine Kühlbox dabei hat © IMAGO/imageBROKER/Sjoberg

Ammoniak als Kältemittel

Doch diese und andere frühe Eismaschinen hatten einen Nachteil: Man benötigte für die Kühlung Natureis. Das musste erst einmal herangeschafft und bis zu seiner Verwendung ziemlich aufwendig in speziellen Eiskellern gelagert werden. Dies änderte sich am 9. August des Jahres 1877, als der deutsche Ingenieur und Erfinder Carl von Linde ein Patent für eine von ihm so benannte Kälteerzeugungsmaschine erhielt, die Ammoniak als Kältemittel verwendete.

Doch, was nützt einem das leckerste Eis, wenn es vor dem Verzehr schmilzt? Es fehlte also noch der elektrische Kühlschrank, der in den 1920er- und 1930er-Jahren allmählich seinen Siegeszug begann und nach und nach die alten Eisschränke ablöste, die noch mit Natureis kühlten. So kann heute jeder sein Eis auch bei sich zu Hause in den eigenen vier Wänden genießen. Na, wenn das kein Fortschritt ist.