Mit dem Duell zwischen Mexiko und Südafrika wurde die Fußball-WM 2026 eröffnet. Erstmals bei einem Länderspiel standen bei den Nationalhymnen nicht elf, sondern 26 Fußballer auf dem Fußballfeld. Hintergrund ist eine Änderung des Fußball-Weltverbandes FIFA, der erstmals auch die Ersatzspieler für die Zeremonie auf den Platz schickt. „Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann“, gab die FIFA bekannt.

Der Weltverband kündigte außerdem an, dass die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. Zum Handschlag der Kapitäne und dem Mannschaftsfoto der Startelf sind die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld. Die FIFA kündigte an, dass die Zeremonie im Verlauf des Turniers „um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert“ werde.