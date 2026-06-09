Es war die große Hiobsbotschaft nach dem 1:0-Testspielsieg Österreichs gegen Tunesien in der Vorwoche. Christoph Baumgartner, der eigentlich für die Startelf vorgesehen war, verletzte sich beim Aufwärmen so schwer, dass er die komplette WM verpasst. Nun wurde der 26-jährige Offensivspieler in Turku operiert. Laut seinem Arzt Lasse Lempainen hat sich der Niederösterreicher eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen, die ihn laut Berichten wohl mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.

„Die Weltmeisterschaft aufgrund einer Verletzung zu verpassen, ist für jeden Spieler hart. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und eine starke Rückkehr auf den Platz“, schrieb Lempainen auf Instagram. „Die Rückkehr auf den Platz ist ein Meilenstein. Das eigentliche Ziel ist es, wieder zu deiner Bestform zurückzufinden.“