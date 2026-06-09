Über ein neues Fußballtor durfte sich kürzlich der WSV St. Nikolai im Sölktal freuen. Die Kosten dafür wurden vom Ortsverband des Österreichischen Kameradschaftsbunds (ÖKB) übernommen, der damit sein Engagement für die Förderung des Sports und die Unterstützung der örtlichen Vereine unterstreicht.

Bei der Übergabe am Sportplatz in Mössna war der gesamte Vorstand des Kameradschaftsbunds St. Nikolai anwesend. WSV-Obmann Manuel Gamsjäger bedankte sich bei seinem ÖKB-Gegenüber Franz Menneweger sowie dem gesamten Vorstand herzlich für die großzügige Spende.