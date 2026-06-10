„An der Tankstelle waren Familien mit kleinen Kindern, die wollten nur ihr Auto waschen. Aber plötzlich geht‘s los: Es wird ein Baseballschläger genommen, auf den Schädel eines am Boden liegenden Mannes eingetreten. Dort herrschte Bürgerkrieg. Wenn es schlecht läuft, stirbt einer“, beschreibt ein Anwalt den Akt beispielloser Gewalt. An einer Tankstelle in Graz, am helllichten Tag. Eine Massenschlägerei inmitten von erschrockenen Augenzeugen.

Drei gegen drei hieß es im Februar im Bezirk Lend, als Syrer und Kosovaren aufeinander trafen. Hintergrund: „Es war eine bewusste Provokation, über Nachrichten wurde mein Mandant getriggert. Es folgte seinerseits ein massiver Adrenalinausstoß“, erklärt ein Verteidiger. Diese Deutung erzürnt wiederum einen anderen Anwalt: „Unglaublich, derart ein solches Verhalten zu rechtfertigen. Mein Mandant hat einen Augenhöhlenbruch erlitten, bangt noch immer um sein Augenlicht. “

Verletzte bei Massenschlägerei: Jeder gegen jeden

Fest steht dank der Überwachungsvideos, die ein Video-Sachverständiger akribisch zerlegt hat: Ein Syrer raste mit seinem Auto in die Tankstelle, ein Kosovare musste sich mit einem Sprung vor dem Pkw retten. Es folgten tumultartige Szenen, ein Kampf mit Fäusten, Baseballschlägern und einem Wagenheber, jeder gegen jeden. Ein Opfer wird am Boden attackiert, muss verletzt von seinen Landsleuten weggezogen werden.

Staatsanwältin Julia Steiner wirft am Straflandesgericht allen sechs Angeklagten (alle vorbestraft) Raufhandel vor, dazu kommen bei den Haupttätern Nötigung und versuchte absichtliche schwere Körperverletzung. Die einschlägigen Vorstrafen mitsamt dem brutalen Vorgehen am Tattag sorgt für Unverständnis beim vorsitzenden Richter Andreas Lenz: „Kein Mensch benötigt in Österreich einen Schlagring oder Baseballschläger im Auto, um andere zu verprügeln.“

Die sechs Männer (zwischen 21 und 28 Jahre alt) sind zu den Vorwürfen großteils geständig. Das Motiv bleibt vage: Ein Streit um eine Frau wird als Auslöser genannt. Das Urteil des Schöffengerichts: Das kosovarische Trio pendelt sich zwischen einer Diversion und acht Monaten unbedingt ein. Harte Strafen gibt es hingegen für die drei Syrer: zweieinhalb Jahre bis sechs Jahre Haft.