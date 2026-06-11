Wir müssen weg von einer Stadt, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten gebaut haben: mit zu vielen standardisierten Wohnungen, zu wenig regional produzierten Materialien, zu vielen leeren Erdgeschosszonen und zu wenig integrierten Produktions- und Dienstleistungsnutzungen.

Auch wenn die Bauspekulation derzeit etwas nachzulassen scheint, wird die konsequente Umnutzung des Bestands nach wie vor vernachlässigt. Die Rösselmühle, die Bauer-Brennerei, die Brachfläche an der Plabutscherstraße 63 sowie die leerstehenden Geschäftslokale – insbesondere in der Annenstraße – zeigen dies deutlich. Dabei bieten gerade diese Orte die Chance, zu beweisen, dass sich die Dynamik einer Stadt nicht an der Zahl neu gebauter Quadratmeter messen lässt, sondern an ihrer Fähigkeit, bestehende Ressourcen intelligent weiterzuverwenden.

„Grand Graz“ in Anlehnung an „Grand Paris“

Hierfür braucht Graz mehr Mut, grundlegende strukturelle und organisatorische Herausforderungen anzugehen, wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie. In Anlehnung an das Projekt Grand Paris, (ein Projekt zur Reform der Struktur des Ballungsraums Paris ) sollte man auf ein Grand Graz hinarbeiten, das Stadt und Umland zusammen denkt. Nur so können wir den Gebäudebestand aufwerten, regionale Ressourcen wiederverwenden und die lokale statt die globale Wirtschaft stärken.

Graz ist eine schnell wachsende und zugleich sehr weitläufige Stadt. Ihre Struktur und die Denkweise, die sie prägt, konzentrieren sich jedoch noch immer stark auf das Zentrum. Gerade die Verbindung zwischen Peripherie und Zentrum ist jedoch – insbesondere im Hinblick auf die Mobilität – von entscheidender Bedeutung. Es fehlt eine Institution, die beides gemeinsam denkt und eine leistungsfähige sowie nachhaltige Mobilität auf Ebene des Ballungsraums entwickelt: ein dichtes Netz des öffentlichen Verkehrs, verknüpft mit Park-and-Ride-Anlagen und ergänzt durch Radschnellverbindungen, insbesondere für E-Bikes.

Graz besteht aus vielen kleineren Kernen, die das Potenzial haben, als lebendige Stadtteilzentren dieser Agglomeration zu fungieren – mit Märkten, Nahversorgung und qualitätsvollen Aufenthaltsräumen. Um eine solche Stadtregion zu verwirklichen, in der mehrere Subzentren die Funktionsweise der Stadt als Ganzes stärken, müssen die Strukturen verändert werden, mit denen Graz und sein Umland verwaltet werden. Da sind wir wieder beim Grand Graz: Ein solches könnte sich auch wieder stärker mit seinem Fluss verbinden. Ich vergleiche Graz gerne mit Maribor, das diese Herausforderung in den vergangenen Jahren ohne megalomanische Visionen gemeistert hat. Heute kann man sich dort einfach in ein Café am Wasser setzen und einen Kaffee für zwei Euro trinken.

Wenn wir die Qualitäten bewahren wollen, die Graz so beliebt machen, müssen wir uns – wie viele andere europäische Städte auch – den Herausforderungen des Klimawandels stellen und massiv in die Klimaanpassung investieren. Andernfalls werden wir uns schon bald von der Lebendigkeit und Authentizität der Innenstadt verabschieden müssen. Der öffentliche Raum wird klimatisch zunehmend unangenehm werden, sodass sich das Leben – wie bereits heute in vielen Regionen der Welt – überwiegend in Innenräume verlagert.

Deshalb braucht es einen kurzfristigen Umsetzungsplan mit einem echten Turbo für die Begrünung des öffentlichen Raums. Besonders wirksam wäre die Schaffung kühlender Grün- und Frischluftkorridore durch die Stadt.

Die Replik der Stadtpolitik*

Judith Schwentner (Grüne), Vizebürgermeisterin und für Stadtplanung und Verkehr zuständig: „Aglaée Degros beschreibt viele Herausforderungen sehr treffend. Die gute Nachricht: Mit uns wurde genau dieser Weg eingeschlagen. Wir setzen auf Weiterentwicklung bestehender Quartiere statt auf Zersiedelung, auf lebendige Grätzelzentren in jedem Bezirk, investieren in Öffis, Radwege und nutzen jede größere Umgestaltung für Entsiegelung und Begrünung. Seit 2021 wurden über 3.300 Bäume gepflanzt und 14 neue Parks geschaffen. Wir haben die Weichen gestellt und jetzt noch mehr vor. Die Frage am 28. Juni lautet deshalb: Gehen wir den Weg konsequent weiter oder geht es zurück in die Betonvergangenheit?“

Philipp Pointner (Neos): „Ich bin für die Expertise von Aglaée Degros sehr dankbar. Sie zeichnet ein schönes Bild. Doch die Wirklichkeit ist leider eine andere: Beim Beton waren sich in Graz immer alle einig. ÖVP-Bürgermeister Nagl war als „Beton-Sigi“ verschrien – und KPÖ, Grüne und SPÖ haben genauso weitergemacht. Es wurde viel gebaut und wenig gedacht. Alte Bauten wie die Rösselmühle sind Chancen, keine Abrissobjekte – und die Stadtallee ist kein Wunschtraum, sondern längst überfällig. Graz braucht endlich den Mut, Bestehendes klug weiterzunutzen statt abzureißen. Nur so wird Graz das, was es sein kann: eine Weltstadt im Kleinformat.“

*Auf jedes Thema replizieren zwei Politikerinnen und Politiker.