Mit dem Doppelbudget, das Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) heute Mittwoch dem Nationalrat präsentieren wird und von diesem im Juli beschlossen werden soll, will die Republik im Jahr 2028 das EU-Defizitverfahren verlassen. Mit einer Konsolidierung von insgesamt 2,5 Milliarden Euro über beide Jahre will die Regierung dies erreichen. Aber ist das realistisch?

Den größten Unsicherheitsfaktor kann die Regierung so gut wie gar nicht beeinflussen: die Weltlage. Das Doppelbudget basiert auf den Prognosen des Wifo vom April. Aufgrund der Unsicherheit infolge des Iran-Kriegs hatten die Forscher diesmal drei verschiedene Szenarien vorgelegt, wobei das Hauptszenario, mit dem auch das Finanzministerium rechnet, ein Wachstum von 1,3 Prozent des BIP vorsieht. Doch die Straße von Hormuz ist nach wie vor geschlossen.

Experte Heimberger: „Defizitverfahren wird länger dauern“

Auch Philipp Heimberger, Fiskalexperte beim Wiener Wirtschaftsinstitut WIIW, sieht in erster Linie die Konjunktur als Risiko. Sie ist eine maßgebliche Variable für den Staatshaushalt. Als Faustregel gilt, dass ein Prozent Wachstum das Defizit um einen halben Prozentpunkt senkt. Und umgekehrt. „Es ist damit zu rechnen, dass das Defizitverfahren länger dauern wird“, sagt der Ökonom. Beim Doppelbudget lässt sich die Regierung auch gar keinen Puffer, sondern visiert exakt 3 Prozent Defizit in zwei Jahren an. Das ist der Grenzwert. Schon bei 3,1 Prozent würde das EU-Verfahren weiterlaufen.

Im Oktober muss Österreich, wie jedes Jahr und jedes Land, seine aktualisierte Budgetprognose an die EU übermitteln. Wenn sich bis dahin die Konjunkturdaten verschlechtern sollten, könnte schon im Herbst die Zielerreichung ins Wanken geraten und ein politisches Ringen um zusätzliche Einsparungen einsetzen. Die FPÖ macht vorsorglich bereits jetzt Druck: „Österreich wird eher das WM-Finale bestreiten, als es die Budgetziele erreichen wird“, sagt FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer.

Auch Fiskalrat skeptisch

Skeptisch äußerte sich im Vorfeld auch Fiskalrats-Präsident Christoph Badelt. Die Einsparung von 2,5 Milliarden Euro werde „ziemlich sicher nicht reichen“, sagte er bereits Ende April. Er rechnet mit dem Bedarf von circa zwei weiteren Milliarden bis 2028, und dies ganz unabhängig von der konjunkturellen Lage. Badelt sieht Länder und Gemeinden negativer bilanzieren, als dies der heuer abgeschlossene Stabilitätspakt vorsieht. Demnach soll der Landessektor (inklusive der Gemeinden) bis 2028 statt wie derzeit 5,6 Milliarden Euro nur mehr 3,8 Milliarden Euro Defizit aufweisen. Das ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, den die Regierung nur bedingt beeinflussen kann.

Im Vorfeld des Städtetages in Leoben ab Mittwoch bekannte sich dessen Präsident, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, zwar zur Konsolidierung, er sagte aber auch: „Man kann aus einer solchen Krise nicht heraussparen. Man muss sich aus solchen Krisen herausinvestieren.“ In den vergangenen Jahren half die Bundesregierung der stark belasteten kommunalen Ebene mit mehreren Investitionspaketen. Sollte aber der Bund am Budgetziel vorbeizusegeln drohen, wird er sich weniger großzügig zeigen.

Ludwig will mehr Investitionen

Ludwigs Aussage war vor allem ein Wink Richtung Brüssel. Er will, dass Investitionen in Bildung, Kinderbetreuung und Gesundheit aus den EU-Fiskalregeln herausgenommen werden, wie das mit gewissen Verteidigungsausgaben der Fall ist. Wobei die EU-Kommission in der Vorwoche auch Maßnahmen zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern als „Verteidigungsinvestition“ wertet. Das hilft auch Österreich bei seinem Weg aus dem Defizitverfahren ein wenig.

Das Doppelbudget wird aber auch Unsicherheiten beinhalten, die direkt mit den geplanten Maßnahmen der Regierung zusammenhängen. Das unter Türkis-Blau proklamierte „Sparen im System“ feiert in der Dreierkoalition ein Comeback. Unter anderem sollen mehr als 2000 Stellen im Bundesdienst abgebaut werden, wobei sich die Regierung dafür bis 2030 Zeit nimmt. Es gibt derzeit zwar 137.000 Bedienstete, aber die allermeisten arbeiten in jenen Bereichen (Sicherheit, Bildung, Justiz), die von Personalkürzungen explizit ausgenommen sind. Umso ambitionierter sind die Stellenpläne.

Negative Wirkung auf Konjunktur

Ein weiteres Risiko sind die Rückkoppelungseffekte. Spart der Staat, beeinflusst das die Konjunktur negativ. Im Vorjahr wurde Bedacht darauf genommen, möglichst wachstumsverträglich zu konsolidieren. Ökonom Heimberger befürchtet, „dass die Bremseffekte diesmal größer sein werden“, wie er sagt.

Ein Drama wäre die Verlängerung des Defizitverfahrens nicht. Anders, als es die FPÖ vorhersagte, ist dieses keine „Besachwalterung“ der Republik. Auch für dieses Budget gibt es keine EU-Vorgaben, wo und wie gespart werden soll. Die EU-Kommission stellte Österreich vielmehr in der Vorwoche ein positives Zeugnis aus, mahnte aber Reformen im Gesundheitssystem und bei Pensionen ein. Die wird es bei diesem Budget noch nicht geben.