Gibt es bei uns ein Zuviel an Medizin und laufen gerade deshalb die Kosten für die Gesundheitsversorgung aus dem Ruder? Mit einer heiklen Frage beschäftigte sich eine vom Gesundheitsfonds Steiermark organisierte Konferenz am Dienstag in der Grazer Messe. Denn obwohl aus Patientensicht die oft langen Wartezeiten und ein teils eklatanter Mangel an Fachärzten auf ein „zu wenig“ hindeuten, werden in der Spitzenmedizin oft teure Therapien ohne zusätzlichen Nutzen für die Patienten verschrieben.

„Eben weil wir so gut versorgt sind, haben wir so lange Wartezeiten“, versuchte Gernot Leipold, neuer Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark, den scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Als Beispiel nahm er die Quote bei MR-Untersuchungen im internationalen Vergleich her. Laut einer OECD-Untersuchung steht hier Österreich mit 168 Untersuchungen pro 1000 Einwohner europaweit an der Spitze. „Was ist die Ursache?“, fragt sich Leipold und sieht Erklärungen einerseits an einem „Anspruchsdenken“ seitens der Patienten, andererseits auch in der rechtlichen Absicherung durch die verschreibenden Ärzte. Dass in der bildgebenden Diagnostik noch großes Einsparungspotenzial liege, bestätigte auch Josef Harb, Vorsitzender der ÖGK-Landesstelle.

Faire Verteilung medizinischer Leistung

„Wir können uns eine Überversorgung nicht leisten“, stellte Leipold fest und wies darauf hin, dass man das dem Patienten auch richtig kommunizieren müsse. Es gehe um faire Verteilung medizinischer Leistungen und nicht um deren Kürzung. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl sprach in diesem Zusammenhang von einem großen Unterschied zwischen dem Bedarf und dem individuellen Bedürfnis.

Schnell gelangt man an ethische Grenzen, vor allem, wenn es um die richtige Behandlung von Menschen mit noch geringer Lebenserwartung geht. Medizinethikerin Barbara Friesenecker sieht hier in erster Linie Ärztinnen und Ärzte gefordert, „indem wir rechtzeitig Entscheidungen zur Therapiezieländerung von Heilung Richtung Palliation treffen, sobald sich ein realistisches Therapieziel nicht mehr erreichen lässt und die unter Umständen technisch noch machbare Therapie keinen Nutzen mehr für die Patientinnen und Patienten hat.“

Ärzte haben Angst vor Unterlassung

Derzeit bestehe noch vielerorts die Angst, durch Unterlassung von noch möglichen Therapien sich vor dem Richter wiederzufinden. Dabei sei aber die Übertherapie – also eine Therapie ohne Indikation – ein Straftatbestand. Friesenecker fand dazu eindrückliche Worte: „Wenn wir weiterhin Angst vor dem ,zu wenig tun‘ haben, aber nicht vor dem ‚zuviel‘, werden wir neben dem verursachten Leid zusätzlich unser gutes und derzeit noch solidarisches Gesundheitssystem ruinieren.“

Patientinnen- und Pflegeombudsfrau Michaela Wlattnig stimmte dem prinzipiell zu, für sie brauche es eine noch bessere Kommunikation an den Schnittstellen, etwa zwischen Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Aus eigener Erfahrung weiß sie: „Patienten wollen in ihren letzten Stunden in Ruhe gelassen werden. Sobald sie ins Spital kommen, fährt aber die Maschinerie hoch.“.

Spitäler füllen Lücken in der Versorgung

Dass die Spitäler im aktuellen System die noch bestehende Lücke in der ambulanten Versorgung kompensieren müssen, darauf wies Alexander Rosenkranz, Vizerektor der Meduni Graz und Vorstand der Uniklinik für Innere Medizin, hin. „Man geht dorthin, wo das Licht brennt. Und man möchte das Licht immer in seiner Nähe haben“, sprach er die ewige Diskussion um die regionale Spitalsversorgung an. Daher brauche es eine Patientenlenkung, etwa durch vorgelagerte Ambulanzen mit Allgemeinmedizinern. Ein Viertel der Fälle könnte allein schon so abgefangen werden.

In Graz, aber auch in anderen Städten, seien die Spitäler zudem mit einem anderen Problem konfrontiert: „Es gibt zu viele stationäre Aufnahmen aufgrund sozialer Krisen und nicht aufgrund medizinischer Krisen“, sagte Rosenkranz. Diese Menschen hätten einfach niemanden zuhause, der sie weiter betreut.