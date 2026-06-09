Die Aussichten für die „Reds“ waren trist: Nachdem Liverpool 2019 das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Barcelona mit 0:3 verloren hatte, glaubte kaum noch jemand an den Finaleinzug der Briten. Vor allem auch, weil im Rückspiel die wichtigen Offensivspieler Mohamed Salah und Roberto Firmino verletzungsbedingt fehlten. Dass Liverpool an diesem Abend dennoch ein Wunder vollbrachte und mit einem 4:0-Sieg noch das Finalticket löste, hatte man vor allem einem Spieler zu verdanken: Divock Origi.

Bereits in der siebenten Minute traf der Belgier zum 1:0, in der 79. Minute steuerte er den alles entscheidenden Treffer zum 4:0 bei. Auch im Endspiel gegen Tottenham Hotspur setzte er mit dem Tor zum 2:0-Endstand den Schlusspunkt auf Liverpools sechsten Triumph in der Königsklasse. Es sollte allerdings der Höhepunkt in der Karriere Origis gewesen sein. Danach konnte er nie wieder an seine herausragenden Leistungen anschließen. Zuletzt stand der Kicker aus Ostende beim AC Milan unter Vertrag, galt dort allerdings als einer der größten Transferflops der Vereinsgeschichte.

Kindheitstraum erfüllt

Jetzt hat Divock Origi mit nur 31 Jahren seine Karriere beendet, wie er selbst in den sozialen Kanälen bekanntgab. „Ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllt, auf den größten Bühnen zu spielen und die größten Trophäen zu gewinnen. Dafür bin ich Gott unendlich dankbar“, schrieb er auf Instagram. Und weiter: „Die Mission ist abgeschlossen. Nun trete ich in meine nächste Berufung ein.“