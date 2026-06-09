Das Unternehmen „Daka Denmark“ übernimmt den Walkadaver von „Timmy“ und wird ihn in einer Fabrik im dänischen Randers verarbeiten. Dabei wird er zunächst in drei Bestandteile getrennt.

Timmy wird zu Diesel und Mehl

Das Fett, zum Beispiel aus der Speckschicht, wird in Biodiesel umgewandelt. Die Knochen, Sehnen und Haut werden zu einer Art Mehl verarbeitet. Dies wird dann in weiterer Folge als Biomasse zur Verbrennung in einer Zementfabrik verwendet. Jedoch werden nicht alle Knochen verarbeitet. Ein paar sollen der Nachwelt erhalten bleiben und werden in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Kopenhagen gebracht. Diese Teile sind bereits am Freitag abgeholt worden.

Erst vor kurzem wurde die Obduktion des Wals abgeschlossen. Dabei kam unter anderem heraus, dass „Timmy“ in Wahrheit ein Weibchen ist. Zudem sind Parasiten in den Organen entdeckt worden. Die genaue Todesursache konnte noch nicht festgestellt werden. Die Tracker-Daten liegen inzwischen dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern vor. Die Daten sollen jetzt ausgewertet werden.