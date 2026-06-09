Zwar hat US-Präsident Donald Trump Anfang des Jahres in einem Interview der „New York Times“ gesagt, er habe nicht vor, Sam Bankman-Fried zu begnadigen. Jetzt aber hat der wegen Betrugs verurteilte ehemalige Digitalgeld-Unternehmer offiziell eine Begnadigung beantragt. Aus den Informationen des US-Justizministeriums geht allerdings hervor, dass der 34-Jährige erst nach Ablauf seiner 25 Jahre langen Haftstrafe begnadigt werden will. Nach US-Recht kann man dadurch etwa das Wahlrecht wiedererlangen.

Zur Erinnerung: FTX, einer der größten Handelsplätze für Kryptogeld wie Bitcoin, war Ende 2022 spektakulär zusammengebrochen. Bankman-Fried wurde auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert. Der Vorwurf: Veruntreuung von Kundenvermögen. 2024 wurde er verurteilt. Ein Berufungsverfahren läuft.