Es ist seinem Bild als Künstler eingeschrieben, der Körper als Oberfläche, als Leinwand, als Ausdrucksmittel, als Werkzeug, das sich gegen die Zeit und ihre braunfleckige Gesellschaft auflehnt. Und man soll sich nicht täuschen, hier geht es nicht nur um die Oberfläche, wie auch die braunen Flecken in diesem Österreich der Nachkriegszeit tiefe Wurzeln geschlagen haben. Die Auflehnung von Günter Brus, die war gewaltig körperlich. Und das spürt man in diesem Foto aus frühen Tagen: Ein erschöpfter Brus, am Rücken liegend, und man merkt, da muss noch viel, viel mehr raus. Bei Brus hörte dieser Widerstand, dieses Anecken, bis zu seinem Tod 2024 nicht auf.

Auch wenn sich mit später zunehmender Vereinnahmung durch staatliche Repräsentanten, Öffentlichkeit und Kunstwelt die Gegenwehr bisweilen abflachte, waren Günter Brus und mit ihm seine Familie, seine Frau Anna und seine Tochter Diana, beständig dem verbal-aggressiven Dauerfeuer ausgesetzt: „Wir wissen Leute, die sie nach der Haft abfangen und prügeln werden, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht“, heißt es in einem Brief aus den 1960er-Jahren, wie auch „So ein Dreckschwein darf doch kein Österreicher sein.“

Aktionist Günter Brus © Susanne Rakowitz

Ein Manifest der Unbeugsamkeit

„Das Bleiben im Rahmen des Unmöglichen“, heißt eine Bild-Dichtung des Künstlers, die das Gerüst für die gleichnamige Ausstellung (Kurator: Bruseum-Leiter Roman Grabner) bildet. Das Widerständige als Nukleus, das sich durch sein höchst unterschiedliches Œuvre – von seinen Aktionen über sein zeichnerisches Werk bis hin zu den Bild-Dichtungen – zieht. Plakatarbeiten, Zeichnungen, Videos der Aktionen, Fotografien, Katalogentwürfe, all das in aufdringlicher Begleitung der Empörten als Wandzitate: „Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass man in Deutschland wieder die Prügelstrafe einführt, damit einige Gehirne wieder klar denken können“ (Aachener Volkszeitung, 1968). Im selben Jahr attestierte ihm Heinrich Gross, NS-Arzt am Spiegelgrund, in einem Gutachten eine „Psychopathie“ – um der Haft zu entkommen, floh die Familie nach Deutschland. Die Ausstellung, die aus Teilen der Sammlung, aber auch aus Leihgaben besteht, ist ebenso ein Manifest der Unbeugsamkeit.

Roman Grabner (Kurator und Leiter BRUSEUM), Diana Brus (Tochter des Künstlers), Peter Peer (Leiter der Neuen Galerie Graz) © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Brus trifft auf Stocker

Manch einer dürfte sich wohl darüber wundern, dass in den altehrwürdigen Hallen der Neuen Galerie, die seit 2011 das Bruseum beherbergt, manche Ausstellungswände mit abgeschlagenem Putz und dürftig verkleideten Wänden daherkommen: Das sei zwar auch eine Abbildung der prekären Umstände, nicht nur räumlich gesehen, die die Anfänge des Wiener Aktionismus begleiteten, sondern auch eine Art Reminder, wie aufwändig das Aufrechterhalten und die Arbeit mit einer Sammlung wie dieser seien, so die Verantwortlichen. Und so fügt sich „Die Zerreißprobe“ (1970) ziemlich stimmig in den düsteren, übriggebliebenen Teil einer vormaligen Installation von Esther Stocker ein. Im Herbst steht dann eine Premiere ins Haus, die sich teilweise auch mit dem Thema Körperlichkeit und Freiheit beschäftigt. Die steirische Künstlerin Maria Legat zeigt mit „Missionarsstellung“ ihre erste große museale Werkschau – die erste Personale einer Künstlerin im Bruseum.

Günter Brus. Das Bleiben im Rahmen des Unmöglichen. Bis 26. Oktober 2026. Neue Galerie, Bruseum. museum-joanneum.at.