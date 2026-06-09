Vielerorts will das Sammelfieber noch nicht so wirklich ausbrechen. Ein frühes und großes „Griss“ um die Panini-Klebebilder hat erst einmal für leere Regale gesorgt. Der Nachschub stockt gewaltig. Zu tun habe das schlichtweg mit starker Nachfrage, heißt es vom Hersteller. „Die Verkäufe entwickeln sich aktuell deutlich besser als bei den beiden vergangenen FIFA-Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022“, bestätigt etwa Panini-Sprecherin Simone Kühl auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Zugleich mehren sich auch kritische Stimmen. Vor allem ob der Ausprägung des Magazins und den damit verbundenen Kosten. Eine vom deutschen Nachrichtenportal „Focus online“ durchgeführte „Monte-Carlo-Simulation“, die auch im Glücksspielsektor angewendet wird, ergab, dass im Schnitt über 1000 Packungen gekauft werden müssten, um das Heft vollzukriegen.

Also: Zahlt es sich überhaupt noch aus, zu sammeln?