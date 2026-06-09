Es war ein zähes Ringen der Dreierkoalition, und das auch noch auf öffentlicher Bühne. Dann die Einigung quasi in letzter Minute nach einer letzten Verhandlungsrunde am Dienstagvormittag. „Die Parteien-, Klub- und Akademien-Förderungen werden in den kommenden beiden Jahren nicht erhöht. In Zeiten, in denen alle einen Beitrag leisten müssen, tragen auch die Parteien zur Budgetkonsolidierung bei“, erklärte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in einer Aussendung.

Gegen eine Erhöhung hatten sich insbesondere die Neos gewehrt. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger begrüßte die Einigung: „Sparen im System war uns immer wichtig. Für uns Neos war von Anfang an klar: In einer Zeit der Krise, in der alle den Gürtel enger schnallen müssen, müssen die Parteien auch bei sich selbst sparen.“ Es sei „gut, dass es in der Regierung jetzt Einigkeit darüber gibt, dass wir die Parteienförderung zwei Jahre lang nicht erhöhen“.

Am Mittwoch präsentiert Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den Doppelhaushalt für 2027 und 2028 im Nationalrat. In Summe betragen die Förderungen des Bundes für die Parteien rund 80 Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt schüttete die öffentliche Hand 2025 rund 266 Millionen Euro aus. Damit liegt Österreich in der EU an der Spitze und weltweit nur hinter Japan.