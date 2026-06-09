Die Kabarettistin Monika Gruber hätte eigentlich am Dienstag (9. Juni) und Mittwoch (10. Juni) in der Grazer Helmut-List-Halle während ihrer aktuellen Tour auftreten sollen. Jetzt meldete sich die 54-Jährige auf Instagram in einem Video: „Es geht stimmlich irgendwie gar nichts mehr.“ Beide Termine wurden kurzfristig abgesagt.

Keine Stimme

Bereits in den letzten Wochen habe sie sich auf die Bühne „gequält“, sagt sie in dem Video. Jetzt habe sie aber ihr Limit erreicht. Unter Tränen sagt sie beide Auftritte in Graz ab. Es gibt aber schon Ersatztermine. Die für Dienstag, 9. Juni, geplante Show wird am 2. September nachgeholt. Der Termin für Mittwoch, 10. Juni, wird auf den 3. September verschoben. Die Tickets behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. „Wenn ihr da nicht könnt, dann bekommt ihr euer Geld wieder zurück“, sagt Gruber. „Es tut mir wirklich leid. Im September bin ich wieder mit voller Power da“, versichert sie. Der Auftritt am 16. Juni in Villach soll aktuell noch stattfinden.