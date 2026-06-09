Heimweltcup in Leogang – das bedeutet immer vor allem eines: Das Rampenlicht gilt den heimischen Mountainbike-Assen. Und das durchaus zu Recht: Laura Stigger und Mona Mitterwallner sind immer für Siege gut, Max Foidl fuhr im Grazer KTM-Team kürzlich in Nove Mesto (CZE) als Achter zu seinem besten Karriere-Resultat in einem Cross-Country-Rennen. Auch im Downhill hat Österreich mit Valentina Höll und Andreas Kolb bei den von 11. bis 14. Juni stattfindenden Wettkämpfen das Potenzial für Heimsiege.

Dass Siege im Radsport aber auch an weniger messbaren Faktoren wie nackten Zeiten gemessen werden können, beweist eine andere Athletin: Giada Specia. Die KTM-Teamkollegin von Max Foidl absolviert aktuell ihre Comeback-Saison – 2025 hatte sie sich im allerersten Saisonrennen in Brasilien einen Beckenbruch zugezogen. Auf eine äußerst komplizierte Rückreise folgten drei Monate im Bett. „Das war für mich der bislang schwierigste Moment in meinem Leben als Sportlerin. Nicht, weil ich so unbedingt auf das Rad zurückkehren wollte. Sondern weil ich unbedingt in das normale Leben zurück wollte. Ich konnte nicht mehr alleine ins Bad gehen.“

Specia muss das Vertrauen wiederfinden

Die aktuelle Saison steht daher im Zeichen des Zurückkehrens. Der Beckenbruch, der hat etwas mit ihr gemacht, daraus macht die Italienerin keinen Hehl. „Ich möchte wieder Spaß haben. Die Angst ist etwas mitgefahren“, sagt die 26-Jährige. Zumindest ein wenig konnte sie die bereits abschütteln: Der technisch überaus anspruchsvolle Kurs in Nove Mesto bildete vor Leogang ihre erste Weltcupstation, im stets vor dem olympischen Cross-Country-Rennen ausgetragenen Short Track belegte sie Platz 19 – danach war die Luft draußen.

In Nove Mesto gab Giada Specia ihr Comeback im Weltcup © Staronphoto

KTM-Manager Florian Moser hält große Stücke auf die aus Belluno stammende Mountainbikerin. „Sie ist in Italien sehr bekannt und hat großes Potenzial. Das bestätigt sie nach wie vor. Ich bin überzeugt, dass sie spätestens im nächsten Jahr Teil der erweiterten Weltspitze ist.“ Umgekehrt schätzt Specia, was sie am Grazer Team hat: Ihr erstes Team außerhalb Italiens war für sie ein Schritt aus der Komfortzone mit dem Ziel, neue Reize zu setzen – und besser zu werden. „Andere Länder bedeuten andere Ideen, andere Kollegen, vielleicht eine neue Art und Weise, sich auf Rennen vorzubereiten. In Italien war alles immer gleich. Wir essen Nudeln zu Mittag und Nudeln am Abend“, sagte sie und lacht. Das KTM-Team hat sie vor allem in der so schwierigen letzten Saison unterstützt: „Mir ist wichtig, dass ich nicht nur als Athletin, sondern auch als Mensch gesehen werde. Das ist hier der Fall.“

Und so ist aktuell, mit ihrer Vorgeschichte, schon ein unbeschwertes Rennfahren für Giada Specia ein Erfolg. Und wenn der Kopf befreit ist, geht sie auch ihrer zweiten Leidenschaft nach: den sozialen Medien. Dort weist sie mit mehr als 24.000 Gefolgsleuten mehr als so manche heimische Skifahrerin auf – was den Stellenwert des Radsports in Italien untermalt. „Ich erzähle auf Instagram gerne aus meinem Leben – meinen Hund sieht man dort oft.“ Doch auch die besonderen Momente aus ihrem Leben auf zwei Rädern teilt sie dort gerne. Etwa einen Sieg bei einem UCI-Rennen, die Vorstufe des Weltcups, vor wenigen Wochen. Noch dazu in Caneva, unweit ihrer Heimat Belluno. „Nicht viele wissen, wie viel mir das bedeutet“, steht unter einem Jubelfoto. Der Auftakt in ihre Comeback-Saison, der verlief erfolgreich.