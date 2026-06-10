Grund zur Freude im Stift Admont: Im Rahmen eines Festaktes Anfang Juni wurde das Stift mit dem Würdigungspreis der Diözese Graz-Seckau für vorbildliches Wirtschaften ausgezeichnet. Damit würdigte die Diözese den Einsatz des Stifts für eine „werteorientierte, verantwortungsbewusste und zukunftsgerichtete Wirtschaftsführung“.

Man verstehe die Auszeichnung als besondere Wertschätzung der geleisteten Arbeit und auch als Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen, teilte das Stift Admont in einer Aussendung mit. Bischof Wilhelm Krautwaschl und Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Sozialwirtschaft überreichten die Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes im Schloss Seggau.

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor

Das Stift Admont sei ein verantwortungsvoller Arbeitgeber in der Region und investiere bewusst in Menschen, Ausbildung und Entwicklung. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der wichtigste Faktor für den nachhaltigen Erfolg des Stifts Admont. Unser Ziel ist es, sichere und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen und langfristig zu erhalten“, erklärte Wirtschaftsdirektor Franz Pichler.

Abt Gerhard Hafner bedankt sich bei den Mitbrüdern, Wirtschaftsdirektor Pichler, den Betriebsleitern sowie allen Mitarbeitern: „Diese Auszeichnung ist das Ergebnis konsequenter, nachhaltiger und gemeinschaftlicher Arbeit über viele Bereiche hinweg. Sie zeigt, dass unser gemeinsamer Weg in Verantwortung und Zukunftsorientierung wahrgenommen und geschätzt wird“, sagte Hafner.