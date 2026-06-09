Neuzugang in der Fußball-Bundesliga. Wie Salzburg am Dienstag bekannt gab, unterschrieb Nikolas Veratschnig einen Vertrag bis Ende Juni 2030. Laut Medienberichten beträgt die Ablösesumme für den 23-Jährigen rund 3,5 Millionen Euro. „Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme“, meinte Veratschnig über seinen Wechsel.

Veratschnig war im Sommer 2024 von Wolfsberg nach Mainz übersiedelt. Der ehemalige U21-Teamspieler kam in der abgelaufenen Saison auf 21 Einsätze in der deutschen Liga, wobei er zwei über die volle Spielzeit absolvierte. Für den WAC kam der Kärntner auf 76 Pflichtspiele.

Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann erklärte, dass der Neuzugang für die Position des Rechtsverteidigers geholt wurde. „Er bringt darüber hinaus aber auch die Flexibilität mit, andere Rollen zu übernehmen. Nikolas ist ein Spieler mit klarem Offensivdrang, großem Tempo und einem spannenden Profil für unseren Kader.“