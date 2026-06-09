Nach 15 Jahren beim Marktführer Elk Haus in Niederösterreich, davon mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer, übernimmt der Steirer Thomas Scheriau (42) die Mehrheit an Griffner Haus. und wird auch CEO des Kärntner Traditionsunternehmens. Wie hoch sein Anteil genau ist, wird nicht bekannt gegeben. Georg Niedersüß (60), der die Marke im Jahr 2013 gekauft hat, bleibt als Gesellschafter an Bord und wird sich als Co-Geschäftsführer weiter einbringen. „Griffner ist eine starke Marke mit 70-jähriger Geschichte“, so Scheriau, studierter Bauingenieur.

„Kein Wachstum um jeden Preis“

Scheriau geht es nicht um Wachstum um jeden Preis, sondern um Qualität. „Ein Griffner-Haus soll sich anfühlen wie aus einem Architekturbüro – mit der Effizienz und Leistbarkeit eines Fertigungsbetriebs. Wer mit uns baut, soll Architektur bekommen, nicht ein Katalogprodukt. Ein Griffner-Haus muss ein Statement sein.“ Er sagt aber auch: „Hausbau kann besser sein, als er heute vielerorts erlebt wird. Wir werden vieles hinterfragen.“ Konkrete strategische Initiativen sowie die zukünftige Ausrichtung von Marke, Produkt und Kundenerlebnis will Griffner im Herbst 2026 vorstellen. Der Standort in Griffen bleibt unverändert. Die 100 Mitarbeiter sind über die neue Eigentümer- und Führungsstruktur bereits informiert.