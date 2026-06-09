Die Gerüchte kursierten bereits seit Monaten, nun scheint es Gewissheit zu geben: US-Popstar Ariana Grande und Schauspieler Ethan Slater sollen ihre Beziehung beendet haben. Mehrere amerikanische Medien berichten übereinstimmend, dass sich das Paar bereits vor einigen Monaten getrennt habe, allerdings fernab der Öffentlichkeit.

Laut „People“ und „TMZ“ verlief die Trennung einvernehmlich. Demnach hätten Grande und Slater die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen und seien weiterhin freundschaftlich verbunden. Offizielle Stellungnahmen der beiden Stars liegen bislang nicht vor.

Am Set von „Wicked“ verliebten sie sich

Die Beziehung der Sängerin und des Broadway-Darstellers begann unter außergewöhnlichen Umständen. Kennengelernt hatten sich die beiden während der Dreharbeiten zur Musical-Verfilmung „Wicked“, in der Ariana Grande die Rolle der Glinda spielt und Ethan Slater als Boq zu sehen ist. Als ihre Romanze im Sommer 2023 bekannt wurde, sorgte sie weltweit für Schlagzeilen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich sowohl Grande als auch Slater in Trennungs- beziehungsweise Scheidungsprozessen von ihren damaligen Partnern.

Vor allem die öffentliche Diskussion um den Beginn ihrer Beziehung belastete das Paar. Dennoch hielten Grande und Slater im folgenden Jahr weitgehend an ihrer Liebe fest und präsentierten sich bei Premieren, Preisverleihungen und Branchenveranstaltungen zunehmend als Paar. Trotz der Aufmerksamkeit versuchten beide, ihr Privatleben weitgehend aus den Medien herauszuhalten.

Kaum gemeinsame Auftritte

In den vergangenen Monaten hatten Fans bereits spekuliert, dass die Beziehung ins Wanken geraten sein könnte. Gemeinsame Auftritte wurden seltener, und Ethan Slater fehlte bei mehreren wichtigen Terminen an der Seite der Sängerin.

Nun deuten zahlreiche Quellen allerdings darauf hin, dass die Trennung bereits vor längerer Zeit erfolgt ist. Gründe für das Liebes-Aus wurden bislang nicht genannt. Beobachter vermuten jedoch, dass die intensiven beruflichen Verpflichtungen beider Stars eine Rolle gespielt haben könnten. Ariana Grande steht derzeit mit ihrer neuen Tournee im Rampenlicht und arbeitet zugleich an ihrem Album „Petal“. Auch Ethan Slater verfolgt mehrere Film- und Theaterprojekte.

Trotz des Endes ihrer Beziehung soll zwischen den beiden kein böses Blut herrschen. Vielmehr berichten Insider von gegenseitigem Respekt und anhaltender Unterstützung.