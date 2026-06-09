Im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einem Mordversuch in Österreich hat die „Squadra Mobile“ (mobile Einheit) der italienischen Polizei im Raum Mailand drei Männer festgenommen. Nach einem vierten Verdächtigen werde noch gefahndet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den vier ägyptischen Staatsangehörigen werden neben dem versuchten Mord auch Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt in der Steiermark vorgeworfen.

Grundlage der Festnahmen waren europäische Haftbefehle und Ermittlungsanordnungen der Justiz in Graz. Festgenommen wurden drei Männer im Alter von 26, 36 und 44 Jahren, die im Großraum Mailand leben. Nach einem 41 Jahre alten Mitbeschuldigten wird weiterhin gefahndet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz sollen sich die Taten am 8. Februar in Österreich ereignet haben. Das Opfer, ebenfalls ein ägyptischer Staatsbürger, sei von den Verdächtigen schwer misshandelt, seiner Freiheit beraubt und gefoltert worden sein. Außerdem soll er sexueller Nötigung ausgesetzt worden sein. Dabei sollen die Beschuldigten auch Schlagwaffen und eine Schusswaffe eingesetzt haben. Für diese Straftaten dürften die Ägypter eigens nach Österreich gefahren und danach wieder nach Italien zurückgekehrt sein. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen auf italienischer Seite führte die Mailänder Polizei.